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РИА Новости

Медведев объявил благодарность губернатору Архангельской области

16:12, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Павел Кононов
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил благодарность правительства губернатору Архангельской области Игорю Орлову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, благодарность губернатору объявлена "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность".
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
8 июля, 11:50РИА Новости
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Премьер-министр также объявил благодарность сотрудникам государственных учреждений: директору "Российского фонда фундаментальных исследований" Олегу Белякову и ректору "Уральского федерального университета имени первого Президента Росии Б. Н. Ельцина" Виктору Кокшарову.
Кроме того, Медведев наградил медалью Столыпина II степени члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимира Поспелова "за большой вклад в решение стратегических задач по развитию оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу".
Также за трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность благодарность выражена члену коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Вячеславу Шпроту.
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