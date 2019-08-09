Медведев объявил благодарность губернатору Архангельской области

Согласно документу, благодарность губернатору объявлена "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность".

Премьер-министр также объявил благодарность сотрудникам государственных учреждений: директору "Российского фонда фундаментальных исследований" Олегу Белякову и ректору "Уральского федерального университета имени первого Президента Росии Б. Н. Ельцина" Виктору Кокшарову.

Кроме того, Медведев наградил медалью Столыпина II степени члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимира Поспелова "за большой вклад в решение стратегических задач по развитию оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу".