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РИА Новости

В Минприроды назвали показатели оценки губернаторов по вопросам экологии

15:26, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоНочной Омск
Ночной Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Работу губернаторов по вопросам экологии будут оценивать по качеству атмосферного воздуха, воды и работе с отходами, сообщает Минприроды РФ.
Показатель "Качество окружающей среды" (Eq) (показатель КОС) рассчитывается как среднее значение коэффициентов по трем направлениям, отражающим уровень негативного воздействия на окружающую среду на территории субъекта РФ: коэффициент загрязнения атмосферного воздуха, Катм; коэффициент качества воды, Квод; коэффициент качества работы с отходами, Котх", - сообщает ведомство.
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Как уточняет Минприроды, показатель КОС - это один из 15 показателей, перечень которых утверждён указом президента РФ от 25.04.2019 №193 для оценки эффективности деятельности глав субъектов РФ.
"Ежегодно в срок до 1 мая правительство РФ будет готовить главе государства доклад о достигнутых субъектами РФ за отчетный период значениях показателей эффективности, и на основе результатов оценки в срок до 20 мая - предложения по распределению грантов между регионами", - говорится в сообщении.
Данные по оценке работы губернаторов будут находится в открытом доступе на сайте Минприроды РФ.
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