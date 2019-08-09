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РИА Новости

МИД отверг обвинения в продвижении российских пограничников вглубь Грузии

15:25, 9 августа 2019
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления, что российские пограничники якобы сдвигают границу Южной Осетии и Грузии вглубь грузинской территории.
"Вновь создается искусственный ажиотаж вокруг якобы нарушений на границе Южной Осетии с Грузией. Распространяется миф, что якобы русские и югоосетины смещают границу и продвигаются вглубь грузинской территории. Это была буквально дословно цитата. Россия якобы продолжает свою, цитирую, "долгосрочную военно-дипломатическую кампанию по планомерному расчленению и захвату грузинского государства", - заявила она на брифинге в пятницу.
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По ее словам, такую информацию распространяют грузинские и западные журналисты и политики в свете 11-й годовщины конфликта 2008 года. Она отметила, что российские пограничники, которые находятся на границе в соответствии с соглашением РФ и Южной Осетии, "никаких работ на границе между этими двумя странами (Грузия и Южная Осетия) не ведут".
"Мероприятия по обустройству границы планово реализуются югоосетинской стороной и призваны обеспечить создание условий для безопасного и бесконфликтного проживания населения двух соседних государств. Такие шаги позволяют, прежде всего, свести на нет пока еще достаточно многочисленные инциденты, связанные с непреднамеренными нарушениями границы", - добавила она.
По ее словам, работы по обозначению границы на месте направлены на то, чтобы условия жизни людей в этих районах были "понятными и предсказуемыми".
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