В Афганистане ликвидировали более 30 боевиков в ходе авиаударов

Операция проводилась в провинции Логар под руководством афганских и иностранных сил. По данным агентства, еще четверо боевиков получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикальных движений, которые ранее овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.