В Афганистане ликвидировали более 30 боевиков в ходе авиаударов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По меньшей мере 34 боевика были ликвидированы в результате серии авиаударов в Афганистане, передает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.
Операция проводилась в провинции Логар под руководством афганских и иностранных сил. По данным агентства, еще четверо боевиков получили ранения.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикальных движений, которые ранее овладели значительной территорией в сельских районах страны и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.