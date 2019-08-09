Патрушев проведет российско-армянские консультации по безопасности

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 12- 13 августа Армению с рабочим визитом, сообщила в пятницу пресс-служба аппарата СБ РФ.

"В Ереване он проведет консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов Советов безопасности и представителей ряда ведомств России и Армении", - говорится в релизе.

Предыдущий визит Патрушева в Ереван проходил в марте 2017 года. Таким образом, нынешний визит состоится впервые после смены власти в Армении в 2018 году, когда президентом вместо Сержа Саргсяна стал Армен Саркисян, а правительство возглавил Никол Пашинян.

Секретари Совбезов России и Армении регулярно проводят двусторонние встречи. В июне в Уфе на полях Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Патрушев провел двусторонние переговоры с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Тогда обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества обеих стран в сфере безопасности до конца нынешнего года.

Григорян посещал Москву в июле 2018 года. В тот раз на встрече с Патрушевым, в числе прочего, поднимались вопросы обеспечения международной и региональной безопасности.

В последние месяцы одной из ключевых тем международной безопасности стало обострение ситуации вокруг Ирана, у которого с Арменией есть общая граница. Армения не может присоединиться к санкциям против Ирана, и не хочет, чтобы Вашингтон оказывал давление на Ереван с целью вовлечения в повестку антииранских санкций- об этом в июле заявил спикер армянского парламента Арарат Мирзоян. Напряженность в отношениях США и Ирана негативно влияет на экономику Армении, пояснял Мирзоян. При этом Армения заинтересована в развитии отношений с США, добавил он.