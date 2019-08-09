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РИА Новости

Патрушев проведет российско-армянские консультации по безопасности

15:13, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 12- 13 августа Армению с рабочим визитом, сообщила в пятницу пресс-служба аппарата СБ РФ.
"В Ереване он проведет консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов Советов безопасности и представителей ряда ведомств России и Армении", - говорится в релизе.
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Предыдущий визит Патрушева в Ереван проходил в марте 2017 года. Таким образом, нынешний визит состоится впервые после смены власти в Армении в 2018 году, когда президентом вместо Сержа Саргсяна стал Армен Саркисян, а правительство возглавил Никол Пашинян.
Секретари Совбезов России и Армении регулярно проводят двусторонние встречи. В июне в Уфе на полях Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Патрушев провел двусторонние переговоры с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Тогда обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества обеих стран в сфере безопасности до конца нынешнего года.
Григорян посещал Москву в июле 2018 года. В тот раз на встрече с Патрушевым, в числе прочего, поднимались вопросы обеспечения международной и региональной безопасности.
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В последние месяцы одной из ключевых тем международной безопасности стало обострение ситуации вокруг Ирана, у которого с Арменией есть общая граница. Армения не может присоединиться к санкциям против Ирана, и не хочет, чтобы Вашингтон оказывал давление на Ереван с целью вовлечения в повестку антииранских санкций- об этом в июле заявил спикер армянского парламента Арарат Мирзоян. Напряженность в отношениях США и Ирана негативно влияет на экономику Армении, пояснял Мирзоян. При этом Армения заинтересована в развитии отношений с США, добавил он.
В пятницу Пашинян заявил, что пригласил президента Ирана Хасана Роухани принять участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, который пройдет в начале октября в Ереване.
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Совет Безопасности РФЕреванНиколай ПатрушевРоссияАрменияПолитика
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