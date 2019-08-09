В МИД России прокомментировали ситуацию в Киргизии

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что противоречия в Киргизии будут разрешены мирными средствами и в рамках конституции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем на то, что обострившиеся политические разногласия будут преодолены мирными средствами, в рамках конституции Киргизской Республики и действующего законодательства", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
8 августа, 12:58Сказано в эфире - Радио SputnikПолитолог из Киргизии о ситуации в стране: боюсь, как бы не было еще жертвБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о намерении начать бессрочный митинг в центре Бишкека. Политолог из Киргизии Эльмира Ногойбаева в эфире радио Sputnik прокомментировала последние события в республике.
"Мы следим за развитием ситуации в этом государстве, которое является нашим союзником, нашим стратегическим партнером. Нам небезразлична обстановка в Киргизии по целому ряду вопросов", - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что внутренняя стабильность Киргизии находится в интересах, прежде всего, народа республики.
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.