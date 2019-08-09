В МИД России прокомментировали ситуацию в Киргизии

Политолог из Киргизии о ситуации в стране: боюсь, как бы не было еще жертв

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о намерении начать бессрочный митинг в центре Бишкека. Политолог из Киргизии Эльмира Ногойбаева в эфире радио Sputnik прокомментировала последние события в республике.