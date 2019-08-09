ВСУ размещают вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики размещают тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой перемирие. Впервые оно включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

"Командование вооруженных формирований продолжает политику игнорирования минских договоренностей, в нарушение которых размещает тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения и социальных объектов", - сказал Безсонов.

По его словам, чтобы скрыть это, украинские силовики глушат сигналы беспилотников миссии ОБСЕ. "За последнюю неделю нами выявлены многочисленные факты работы мобильных групп радиоэлектронной борьбы ВСУ. Работа осуществляется преимущественно на донецком и мариупольском направлениях", - сказал представитель Народной милиции ДНР.