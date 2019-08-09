Кувшинников попросил Путина дать Вологде статус исторического наследия

Владимир Путин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи. Архивное фото

Владимир Путин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил президента РФ Владимира Путина придать Вологде статус города исторического наследия. Текст встречи опубликован на сайте Кремля.

"Я хочу попросить Вас, чтобы нашему городу, городу Вологда, был придан статус города исторического наследия", - сказал Кувшинников.

В свою очередь Путин отметил, что "это будет стоить федеральному бюджету 2 миллиарда".

"Да. И, если такое возможно, включение в федеральную программу развития культуры и туризма, выделить средств на начало реконструкции и восстановление Вологодского кремля. Это XVI век. Мы с министерством культуры этот вопрос прорабатываем, проектно-сметная документация готовится. Поэтому мы бы хотели для сохранения исторической значимости нашей столицы придать такой статус", - отметил губернатор.

На уточняющий вопрос президента, не возражает ли министерство культуры, Кувшинников ответил отрицательно, отметив, что уже несколько городов имеют такой статус: "это Кириллов, Белозерск, Великий Устюг, Тотьма, а Вологда не имеет такого статуса".