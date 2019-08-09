Путин оценил работу вологодского губернатора

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым отметил, что его планы в регионе реалистичны и должны быть реализованы. Текст встречи опубликован на сайте Кремля.
Кувшинников на встрече с президентом отметил, что намерен добиваться, чтобы "Вологодская область развивалась динамично, как и вся страна".
Путин в ответ на слова губернатора назвал работу Кувшинникова неплохой.
"У вас в целом неплохо идёт работа, поэтому результаты того, что было сделано до сих пор, говорят о том, что и имеющиеся у вас сегодня планы тоже вполне реалистичны, могут и должны быть реализованы", - сказал президент.