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РИА Новости

Путин оценил работу вологодского губернатора

14:49, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым отметил, что его планы в регионе реалистичны и должны быть реализованы. Текст встречи опубликован на сайте Кремля.
Кувшинников на встрече с президентом отметил, что намерен добиваться, чтобы "Вологодская область развивалась динамично, как и вся страна".
Путин в ответ на слова губернатора назвал работу Кувшинникова неплохой.
"У вас в целом неплохо идёт работа, поэтому результаты того, что было сделано до сих пор, говорят о том, что и имеющиеся у вас сегодня планы тоже вполне реалистичны, могут и должны быть реализованы", - сказал президент.
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Владимир ПутинВологодская областьОлег КувшинниковПолитика
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