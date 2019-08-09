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РИА Новости

В ДНР заявили, что три человека погибли из-за обстрелов с начала перемирия

14:48, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНачальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли, шестеро ранены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала действия нового перемирия, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой перемирие. Впервые оно включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
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"В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, повреждения получили 12 объектов гражданской инфраструктуры. Погибли двое и ранения различной степени тяжести получили шестеро наших защитников", - сказал Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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