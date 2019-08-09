ЦИК сделал все для незарегистрированных кандидатов в МГД, заявила Памфилова

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ЦИК России работал на износ и сделал все возможное для незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые обратились в ведомство с апелляцией, чтобы разобраться в их жалобах, проводя тщательные проверки по их обращениям, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Все эти дни работали на износ, вытягивая все, все, что возможно, в пользу кандидатов, которые решили к нам обратиться с апелляцией. Ряд моих коллег, когда мы провели очень тщательные проверки, достаточно жестко предлагали от имени ЦИКа направить большой пласт материала по поводу "нарисованных" подписей, там были основания для правоохранительных органов. Я категорически встала против, просила не делать этого, исходя из того, что и так сейчас достаточно проблем у этих кандидатов, мы не репрессивный орган", - сказал Памфилова на заседании ЦИК.

Она добавила, что Центризбирком был на стороне кандидатов с точки зрения соблюдения закона и трактовки любых сомнительных аспектов. "Мы честно и добросовестно все эти дни это выполняли, несмотря на все интерпретации, что мы получили какие-то указания… Нас уже заклеймили во всех тяжких грехах. Я не буду ни оправдываться, нет для этого основания, ни разубеждать, это бесполезно", - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что поэтому приняла решение пригласить всех заинтересованных лиц на следующее заседание ЦИК.

"С учетом того, что очень много вранья, софистических предположений… Мы предлагаем в среду провести расширенное открытое заседание ЦИК, пригласить тех, кто пишет на эту тему и аргументированно провести диалог. Мы будем отстаивать свою позицию и приведем те факты, которые подтверждают ее", - сказала Памфилова.