Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T14:14Z
https://ria.ru/20190809/1557345069.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155722/20/1557222097_0:325:2716:1853_1036x0_80_0_0_0b7eb4b30aa65e7650c39b6339bb6312.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК сделал все для незарегистрированных кандидатов в МГД, заявила Памфилова

14:14, 9 августа 2019
1023
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ЦИК России работал на износ и сделал все возможное для незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые обратились в ведомство с апелляцией, чтобы разобраться в их жалобах, проводя тщательные проверки по их обращениям, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Все эти дни работали на износ, вытягивая все, все, что возможно, в пользу кандидатов, которые решили к нам обратиться с апелляцией. Ряд моих коллег, когда мы провели очень тщательные проверки, достаточно жестко предлагали от имени ЦИКа направить большой пласт материала по поводу "нарисованных" подписей, там были основания для правоохранительных органов. Я категорически встала против, просила не делать этого, исходя из того, что и так сейчас достаточно проблем у этих кандидатов, мы не репрессивный орган", - сказал Памфилова на заседании ЦИК.
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Вчера, 11:57Выборы в Мосгордуму
ЦИК пригласил на заседание экспертов, имеющих претензии к его работе
Она добавила, что Центризбирком был на стороне кандидатов с точки зрения соблюдения закона и трактовки любых сомнительных аспектов. "Мы честно и добросовестно все эти дни это выполняли, несмотря на все интерпретации, что мы получили какие-то указания… Нас уже заклеймили во всех тяжких грехах. Я не буду ни оправдываться, нет для этого основания, ни разубеждать, это бесполезно", - подчеркнула глава ЦИК.
Она отметила, что поэтому приняла решение пригласить всех заинтересованных лиц на следующее заседание ЦИК.
"С учетом того, что очень много вранья, софистических предположений… Мы предлагаем в среду провести расширенное открытое заседание ЦИК, пригласить тех, кто пишет на эту тему и аргументированно провести диалог. Мы будем отстаивать свою позицию и приведем те факты, которые подтверждают ее", - сказала Памфилова.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19РИА Новости
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
17410218
Обсудить 3
Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
"ЦИК сделал все для незарегистрированных кандидатов..." - Нет, не всё. Не научил их уважать закон.
9 августа, 14:37
иеромонах Макарий
200009
Рекомендуем
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Кандидат в Мосгордуму Галямина проявила неуважение к ЦИК, заявила Памфилова
РИА
Новости
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
ЦИК пригласил на заседание экспертов, имеющих претензии к его работе
Украинский военный
Украинские силовики 86 раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР
Лента
новостей
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
ЦИК готов обсуждать все проблемы напрямую, заявила Памфилова
Экс-директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Экс-директора "Рустави 2" обвинили по делу о злоупотреблении полномочиями
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова
ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Cтоматологический кабинет
Британские ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
Сергей Неверов выступает на XVIII Съезде партии Единая Россия
Неверов не исключил запрета на работу СМИ, вмешивающихся в дела России
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Брюхановой в регистрации
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Купюры евро
Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"
Глава города Туапсе Владимир Зверев
СК возбудил дело против мэра Туапсе
Вид с борта вертолета на реку Волгу
Проход судов через Городецкий гидроузел задерживается из-за обмеления Волги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Станцию московского метро "Проспект мира" в воскресенье закроют для входа
09:55Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
09:48Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
Лента новостейМолния