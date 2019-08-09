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РИА Новости

В Минпромторге прокомментировали данные о снижении продаж дешевых лекарств

14:05, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Данные по динамике продаж лекарств за январь-май или за первое полугодие 2019 года не в полной мере репрезентативны, и вывод о "вымывании" или о наличии препаратов в ассортименте российских аптек можно будет сделать по итогам года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
"По данным аналитических агентств, по итогам пяти месяцев 2019 года розничные продажи в ценовом сегменте от 500 рублей в натуральном выражении увеличились на 13,5%, в сегменте от 150 до 500 рублей сократились на 1,6%, в сегменте от 50 до 150 рублей сократились на 1,9%, в сегменте до 50 рублей сократились на 8,1%", - сообщили в министерстве.
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В то же время, розничные продажи жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) по итогам января-мая в ценовом сегменте от 500 рублей в натуральном выражении увеличились на 12%, в сегменте от 150 до 500 рублей - на 1,4%, в сегменте от 50 до 150 рублей - на 4,2%, в сегменте до 50 рублей - сократились на 9,2%. "Необходимо отметить, что данные за указанный период, как и за полугодие, не в полной мере репрезентативны, вывод о вымывании или о наличии ассортиментной доступности лекарственных препаратов можно будет сделать по итогам года", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, продолжает Минпромторг, необходимо учитывать отсутствие в розничной продаже лекарств из перечня ЖНВЛП, применяемых преимущественно или даже исключительно в условиях стационара, а также препаратов, закупаемых в рамках реализации госпрограмм льготного обеспечения и в рамках обеспечения лекарствами по социально-значимым заболеваниям (например, туберкулез и ВИЧ).
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"Так, по итогам пяти месяцев 2019 года в государственных закупках продажи лекарственных препаратов ценового сегмента до 50 рублей увеличились на 5,7%, а в государственных закупках лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, увеличились на 6,1%", - сообщили в министерстве.
Минпромторг подчеркивает, что обеспечение населения страны качественными, эффективными, безопасными и доступными лекарствами является одной из основных задач госполитики в сфере лекарственного обеспечения. Министерство на ежеквартальной основе осуществляет мониторинг производства лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента (до 50 рублей), включенных в перечень ЖНВЛП.
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