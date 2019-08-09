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РИА Новости

Молодой человек выманил у жительницы Калининграда более 200 тысяч рублей

13:48, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 авг - РИА Новости. Полицейские задержали молодого человека, который обманом выманил у жительницы поселка Янтарный в Калининградской области более 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.
Как сообщили в УМВД, в начале августа в полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Янтарный, которая сообщила о том, что знакомый молодой человек обманом похитил принадлежащие ей вещи и 220 тысяч рублей.
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Полицейские установили, что потерпевшая несколько месяцев назад познакомилась с 21-летним молодым человеком, который представился военнослужащим. Он уговорил ее купить в кредит мобильный телефон стоимостью 70 тысяч рублей, который затем продал. Кроме того, под предлогом оплаты военной ипотеки подозреваемый попросил женщину оформить кредитную карту на свое имя. Она пошла навстречу, а молодой человек снял с карты и потратил 150 тысяч рублей.
"В итоге потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника и написала в полицию заявление о мошеннических действиях злоумышленника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району Калининграда задержали подозреваемого в совершенном преступлении", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество") и части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Максимальное наказание по этим статьям - до шести лет лишения свободы. Молодого человека задержали и поместили в СИЗО, его подозревают в совершении еще двух имущественных преступлений.
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