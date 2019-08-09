Молодой человек выманил у жительницы Калининграда более 200 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 9 авг - РИА Новости. Полицейские задержали молодого человека, который обманом выманил у жительницы поселка Янтарный в Калининградской области более 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Как сообщили в УМВД, в начале августа в полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Янтарный, которая сообщила о том, что знакомый молодой человек обманом похитил принадлежащие ей вещи и 220 тысяч рублей.

Полицейские установили, что потерпевшая несколько месяцев назад познакомилась с 21-летним молодым человеком, который представился военнослужащим. Он уговорил ее купить в кредит мобильный телефон стоимостью 70 тысяч рублей, который затем продал. Кроме того, под предлогом оплаты военной ипотеки подозреваемый попросил женщину оформить кредитную карту на свое имя. Она пошла навстречу, а молодой человек снял с карты и потратил 150 тысяч рублей.

"В итоге потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника и написала в полицию заявление о мошеннических действиях злоумышленника. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району Калининграда задержали подозреваемого в совершенном преступлении", - говорится в сообщении.