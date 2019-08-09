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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Фармацевтическая "дочка" АФК "Система" продолжит получать льготы в Москве

13:00, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Московское правительство продолжит предоставлять налоговые преференции фармацевтической компании "Биннофарм", подтвердившей статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Производитель биотехнологических и аэрозольных лекарственных препаратов "Биннофарм" входит в группу компаний Alium, объединяющую фармацевтические активы АФК "Система".
"Статус промышленного комплекса присваивается московским предприятиям, отвечающим определенным критериям, среди которых – значительные инвестиции в экономику города, создание определенного количества рабочих мест, высокая заработная плата сотрудников и другие. АО "Биннофарм" соответствует указанным критериям. Благодаря новому статусу производитель получит поддержку правительства Москвы в виде налоговых льгот и пониженных ставок на аренду земли и сможет вкладывать еще больше средств в развитие собственного фармацевтического производства на территории Москвы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Прохоров также отметил, что инвестиции в предприятие в 2018 году составили более 376 миллионов рублей, на производстве создано 253 рабочих места со средней заработной платой более 95 тысяч рублей.
Производство лекарственных препаратов
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Статус промышленного комплекса позволяет серьезно сократить налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, а также арендную плату за землю. Общая экономия промышленных комплексов на обязательных платежах составляет 26%. Сегодня таким статусом обладает 49 московских производителей, напоминают в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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