Фармацевтическая "дочка" АФК "Система" продолжит получать льготы в Москве

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Московское правительство продолжит предоставлять налоговые преференции фармацевтической компании "Биннофарм", подтвердившей статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Производитель биотехнологических и аэрозольных лекарственных препаратов "Биннофарм" входит в группу компаний Alium, объединяющую фармацевтические активы АФК "Система".

"Статус промышленного комплекса присваивается московским предприятиям, отвечающим определенным критериям, среди которых – значительные инвестиции в экономику города, создание определенного количества рабочих мест, высокая заработная плата сотрудников и другие. АО "Биннофарм" соответствует указанным критериям. Благодаря новому статусу производитель получит поддержку правительства Москвы в виде налоговых льгот и пониженных ставок на аренду земли и сможет вкладывать еще больше средств в развитие собственного фармацевтического производства на территории Москвы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Прохоров также отметил, что инвестиции в предприятие в 2018 году составили более 376 миллионов рублей, на производстве создано 253 рабочих места со средней заработной платой более 95 тысяч рублей.