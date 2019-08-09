Фармацевтическая "дочка" АФК "Система" продолжит получать льготы в Москве

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Московское правительство продолжит предоставлять налоговые преференции фармацевтической компании "Биннофарм", подтвердившей статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Производитель биотехнологических и аэрозольных лекарственных препаратов "Биннофарм" входит в группу компаний Alium, объединяющую фармацевтические активы АФК "Система".
"Статус промышленного комплекса присваивается московским предприятиям, отвечающим определенным критериям, среди которых – значительные инвестиции в экономику города, создание определенного количества рабочих мест, высокая заработная плата сотрудников и другие. АО "Биннофарм" соответствует указанным критериям. Благодаря новому статусу производитель получит поддержку правительства Москвы в виде налоговых льгот и пониженных ставок на аренду земли и сможет вкладывать еще больше средств в развитие собственного фармацевтического производства на территории Москвы", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Прохоров также отметил, что инвестиции в предприятие в 2018 году составили более 376 миллионов рублей, на производстве создано 253 рабочих места со средней заработной платой более 95 тысяч рублей.
Статус промышленного комплекса позволяет серьезно сократить налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, а также арендную плату за землю. Общая экономия промышленных комплексов на обязательных платежах составляет 26%. Сегодня таким статусом обладает 49 московских производителей, напоминают в пресс-службе.