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РИА Новости

Владимирские власти ответили на жалобы на недоступность медпомощи в селе

12:40, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякВрач во время осмотра пациента
Врач во время осмотра пациента
© РИА Новости / Николай Хижняк
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заявления жителей села Степанцево под Владимиром о недоступности медицинской помощи не соответствуют действительности, заявил РИА Новости директор регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалев.
По данным ГТРК "Владимир", около 50 жителей поселка и соседних деревень провели около здания местной больницы акцию с требованием сохранить доступную медицинскую помощь. Они возмущались, что год назад местную больницу перевели в статус амбулатории и закрепили за Вязниковской районной больницей. Теперь, по их словам, территорию с населением 3,5 тысячи человек обслуживает всего один врач, а в будущем амбулаторию и вовсе могут закрыть.
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"Эти факты не соответствуют действительности", - заявил директор департамента по итогам проведенной властями региона проверки.
Мозалев выразил недоумение, что к диалогу с якобы возмущенными жителями не пригласили врачей и представителей департамента, а саму акцию назвал "далекой от нужд и потребностей населения в медицине".
По его словам, в амбулатории ведут прием три врача, а не один. Это участковые терапевт и педиатр. Еще есть терапевт при дневном стационаре на восемь коек, который работает в Степанцево.
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"Амбулатория организована и работает в соответствии с нормативными документами, приказами минздрава. Соответствует численности населения этого населенного пункта – там проживают около 3,5 тысячи человек взрослого населения и чуть больше 600 детей", - добавил Мозалев.
Ранее прокуратура Владимирской области начала проверку по сообщениям СМИ о качестве медицинской помощи в поселке Степанцево Вязниковского района.
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