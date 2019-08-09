Владимирские власти ответили на жалобы на недоступность медпомощи в селе

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заявления жителей села Степанцево под Владимиром о недоступности медицинской помощи не соответствуют действительности, заявил РИА Новости директор регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалев.

По данным ГТРК "Владимир", около 50 жителей поселка и соседних деревень провели около здания местной больницы акцию с требованием сохранить доступную медицинскую помощь. Они возмущались, что год назад местную больницу перевели в статус амбулатории и закрепили за Вязниковской районной больницей. Теперь, по их словам, территорию с населением 3,5 тысячи человек обслуживает всего один врач, а в будущем амбулаторию и вовсе могут закрыть.

"Эти факты не соответствуют действительности", - заявил директор департамента по итогам проведенной властями региона проверки.

Мозалев выразил недоумение, что к диалогу с якобы возмущенными жителями не пригласили врачей и представителей департамента, а саму акцию назвал "далекой от нужд и потребностей населения в медицине".

По его словам, в амбулатории ведут прием три врача, а не один. Это участковые терапевт и педиатр. Еще есть терапевт при дневном стационаре на восемь коек, который работает в Степанцево.

"Амбулатория организована и работает в соответствии с нормативными документами, приказами минздрава. Соответствует численности населения этого населенного пункта – там проживают около 3,5 тысячи человек взрослого населения и чуть больше 600 детей", - добавил Мозалев.