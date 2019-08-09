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РИА Новости
Туризм

Прокуроры разъяснили права россиян при задержке рейсов и отказе в вылете

12:32, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭлектронное табло в зале вылета
Электронное табло в зале вылета
© РИА Новости / Владимир Песня
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Электронное табло в зале вылета. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура подготовила разъяснения о правах пассажиров в случае задержки или отмены авиарейса, а также при отказе в вылете: в частности, речь идет о питании, бесплатных гостиницах, звонках и транспортных расходах.
Так, в надзорном ведомстве напомнили, что не во всех случаях отмена или задержка рейса сопряжена с нарушением закона. "Зачастую это происходит с целью обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В действиях перевозчика отсутствует вина, если причиной отмены стали: метеоусловия, природные катаклизмы, военные действия, ввод в стране военного положения, наложение запретов и ограничений на грузоперевозки по определенным маршрутам, забастовка сотрудников авиапредприятия, решение государственного органа об отмене рейса", - разъяснили прокуроры.
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Отмечается, что при задержке рейса от 30 минут до 2 часов предоставляется бесплатное хранение багажа, а также обеспечивается бесплатное пребывание женщин с детьми в специально оборудованной комнате, при задержке от 2 до 4 часов должна быть предоставлена возможность пассажирам совершить два звонка в любую точку мира или отправить два сообщения по электронной почте, также гарантируется бесплатная раздача прохладных или горячих напитков.
"Задержка рейса от 4 до 6 часов предусматривает бесплатное питание с интервалом 6-8 часов. Если задержали рейс на более чем 6 часов, то авиакомпания должна предоставить пассажирам место для ночлега. Естественно, это не может быть зал ожидания. Компания обязана оплатить гостиницу и все транспортные расходы", - рассказали в прокуратуре.
В ведомстве также посоветовали обязательно внести в билет специальную отметку о задержке или отмене рейса. "В случае, если указанные услуги не предоставлены, а пассажиром понесены соответствующие расходы, они могут быть взысканы с авиаперевозчика в претензионном или судебном порядке. Если же рейс по вине авиакомпании и вовсе был отменен, пассажир вправе вернуть полную стоимость авиабилета и взыскать денежную компенсацию", - объяснили прокуроры.
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Отказ в вылете

Также в ведомстве указали, как необходимо поступать пассажиру в случае отказа в вылете из-за отсутствия мест или изменения класса обслуживания. "В случае изменения класса обслуживания, например, забронирован авиабилет в бизнес-классе, но места остались лишь в эконом, авиакомпания предложит воспользоваться свободным местом с выплатой компенсации за понижение уровня обслуживания или возмещение стоимости первоначального авиабилета, размер которой высчитывается в зависимости от расстояния перелета", - сообщили в прокуратуре.
Там указали, что при отказе в посадке на рейс авиаперевозчик обязан предложить альтернативный авиабилет, с помощью которого пассажир долетит в нужный аэропорт, это может быть ближайший рейс или авиабилет на другую дату этой или другой авиакомпании. "Если вы отдали предпочтение ближайшему рейсу, то авиакомпания обязана предоставить пассажиру аналогичные услуги, как при задержке рейса", - сообщили в прокуратуре.
Пассажир может потребовать от перевозчика выплату материальной компенсации за замену авиабилета и предоставленные неудобства, сумма которой также зависит от расстояния перелета и времени прибытия альтернативного рейса в необходимый аэропорт, напомнили прокуроры. "Пассажир в случае "овербукинга" также может отказаться от предложенных альтернативных вариантов перелета и сдать авиабилет (или неиспользованную часть авиабилета), вернув при этом полную его стоимость, даже если тариф невозвратный", - объяснили в ведомстве.
Там указали, что в случае отказа в вылете из-за отсутствия мест пассажиру необходимо: подойти к стойке регистрации и поставить соответствующую отметку в авиабилете, хранить авиабилеты, посадочные талоны, чеки, иные документы, подтверждающие что перевозка не была осуществлена по вине авиакомпании, составить претензию к перевозчику, подписав ее у представителя авиакомпании (если в аэропорту не написали, составьте документ сразу по прибытию домой, отправьте компании-перевозчику и сохраняйте полученные ответы).
Ранее сообщалось, что непогода в пятницу в Москве не повлияла на работу "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево".
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