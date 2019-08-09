В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений режима прекращения огня, Турция - 30, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений режима прекращения огня, Турция - 30, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия - 15, Алеппо – восемь, Хама – один, Идлиб - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Хама – 23, Идлиб – три, Латакия - три, Алеппо – один", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за сутки центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.

Кроме того, в течение суток в населенных пунктах Атала и Эль-Мафруда провинции Дейр-Эз-Зор подписаны два соглашения о переходе под контроль легитимного правительства Сирии.