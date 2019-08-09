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РИА Новости
Республика Татарстан

Шаймиев: соглашения с Путиным в 2000 году поддержал весь актив Татарстана

12:20, 9 августа 2019
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© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана
КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Договоренности с Владимиром Путиным о дальнейшем развитии Татарстана в 2000 году были поддержаны всем активом республики, рассказал РИА Новости государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев.

"Вопрос статуса Татарстана в Российской Федерации и программу социально-экономического развития Татарстана мы с Владимиром Владимировичем обсудили при второй встрече, когда 21 марта 2000 года он еще в ранге исполняющего обязанности президента посетил Татарстан", - сказал Шаймиев.

По его словам, в республике приезда Путина очень ждали, так как отношения между Татарстаном и федеральным центром к тому времени регулировались в большей степени договором от 1994 года, ситуация явно требовала новых шагов в этом направлении. На встречу с Путиным был приглашён весь актив Татарстана, включая весь состав правительства, парламента, глав администраций.
"До выхода к активу мы с ним конструктивно обсудили принципиальные вопросы о вхождении Татарстана в правовое поле РФ. Договорились, что правительствами Российской Федерации и Республики Татарстан будет разработана пятилетняя федеральная программа развития республики, также договорились о подготовке нового договора. Вышли к активу и проинформировали, получили единогласную поддержку зала", - рассказал первый президент Татарстана, отметив, что вскоре, 26 марта 2000 года, на выборах президента РФ Путина набрал в Татарстане 69% голосов.
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Населению Татарстана, по словам Шаймиева, понравилось заявление Путина, что он сам возглавит комиссию по подготовке и празднованию 1000-летия Казани. Празднование прошло на международном уровне: в Казани состоялся саммит глав стран СНГ, было много высокопоставленных гостей из зарубежных стран.
Как отметил первый президент Татарстана, благодаря поддержке президента страны в Казани началось строительство метро, одним из первых шагов Путина как главы государства стало его личное участие в восстановлении многомиллионной кредитной линии с правительством Японии для производства двигателей на "КамАЗе", вскоре было принято и решение по развитию нефтехимических комплексов в Нижнекамске и Казани.
Читайте полный текст интервью с Минтимером Шаймиевым >>
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