Эксперт назвал причину лесных пожаров в Европе

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жаркая погода, все чаще приходящая в Европу, становится причиной крупных лесных пожаров в странах, где их ранее не было, например, в Швеции, Великобритании и Нидерландах, сообщил РИА Новости заместитель начальника Федерального бюджетного учреждения (ФБУ) "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.

"В Швеции в прошлом году впервые столкнулись с катастрофическими лесными пожарами. К программам по охране лесов от пожаров Евросоюза стали подключаться "негоримые страны", - сказал Ерицов.

Эксперт уточнил, что в Швеции в 2018 году три пожара уничтожили 20 тысяч гектаров лесов.

"Такие пожары - это катастрофа для этой страны. Они не были готовы и думали, что живут во влажном климате и проблема пожаров им не угрожает. А устойчивый антициклон создал условия для таких пожаров", - уточнил эксперт.

Он также сказал, что в Великобритании и Нидерландах проблемы природных пожаров стали актуальны только в последние годы.

"В Европе угрозе лесных пожаров в основном подвержены шесть стран - Греция, Испания, Италия, Франция, Португалия и Кипр. Остальные страны особых проблем не имели и не охотно подписывали соглашения о взаимопомощи при тушении пожаров. В настоящее время создана оперативная система оказания помощи по тушению пожаров между странами Евросоюза. С момента поступления запроса о помощи в Центр мониторинга и реагирования гражданской защиты Евросоюза, который находится в городе Брюссель, до выделения помощи сил (в основном авиации) из какой-либо страны проходит не более двух часов", - сказал эксперт.

Он пояснил, что предложение на оказание помощи уходит из Брюсселя в основном в те страны, которые имеют наибольший опыт, однако в случае отсутствия свободных ресурсов, выделяются силы и средства из других стран, имеющих меньший опыт. Финансирование таких маневров осуществляется из резервного фонда Евросоюза на 70%, 30% возмещает государство, принимающее помощь в соответствии с заявкой.