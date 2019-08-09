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РИА Новости

Приставы в Кургане объяснили, как исполнительные листы оказались на мосту

12:12, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкСудебный пристав
Судебный пристав
© РИА Новости / Владимир Корнев
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Судебный пристав. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Исполнительные листы судебных приставов, которые были обнаружены жителями Кургана на мосту в пятницу утром, выпали из машины случайно, когда их везли для уничтожения, сообщает управление ФССП по региону.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что на Некрасовском мосту в Кургане разбросаны десятки исполнительных листов.
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"...В 09.50 (07.50 мск) в ходе транспортировки документов, подлежащих уничтожению, подрядной организацией допущено ненадлежащее закрепление тента на автотранспортном средстве, осуществляющем перевозку. В результате часть исполнительных документов по оконченным исполнительным производствам оказались на проезжей части", - говорится в сообщении.
Подрядной организацией, а также силами управления ФССП России по области в 10.10 (08.10 мск) проведены работы по сбору всей документации, которая вновь передана на уничтожение, поясняет ведомство.
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Федеральная служба судебных приставов РФКурганПроисшествия
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