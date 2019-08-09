Приставы в Кургане объяснили, как исполнительные листы оказались на мосту

ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Исполнительные листы судебных приставов, которые были обнаружены жителями Кургана на мосту в пятницу утром, выпали из машины случайно, когда их везли для уничтожения, сообщает управление ФССП по региону.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что на Некрасовском мосту в Кургане разбросаны десятки исполнительных листов.

"...В 09.50 (07.50 мск) в ходе транспортировки документов, подлежащих уничтожению, подрядной организацией допущено ненадлежащее закрепление тента на автотранспортном средстве, осуществляющем перевозку. В результате часть исполнительных документов по оконченным исполнительным производствам оказались на проезжей части", - говорится в сообщении.