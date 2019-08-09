Ростуризм предупреждает туристов об эпидемии лихорадки денге на Филиппинах

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму в связи эпидемией лихорадки денге на Филиппинах рекомендует российским туристам при посещении этой страны проявлять повышенную осторожность, говорится на сайте ведомства.

Как сообщили ранее в минздраве Филиппин, с начала года и по 20 июля в стране были зарегистрированы 146 тысяч случаев заражения, включая 620 летальных. По данным ведомства, такие показатели на 98% превышают прошлогодние за тот же период.

"В соответствии с имеющейся в Ростуризме информацией МИД России, власти Филиппин объявили национальную эпидемию после вспышки лихорадки денге. За текущий год было зафиксировано 620 летальных исходов, отмечено свыше 146 тысяч случаев заболевания", - говорится в сообщении Ростуризма.

Наиболее тревожная обстановка сложилась в центральной части архипелага, на о. Минданао, и регионах, примыкающих к столичной агломерации на острове Лусон, отмечает ведомство.

"В связи с этим Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам при посещении Филиппин проявлять повышенную осторожность, запасаясь репеллентами и базовыми лекарственными средствами для борьбы с тропическими вирусными инфекциями", - говорится в сообщении.

Также российским гражданам, планирующим поездку на Филиппины, рекомендуется ознакомиться с информацией на портале ВОЗ.