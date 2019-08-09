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РИА Новости
Туризм

Ростуризм предупреждает туристов об эпидемии лихорадки денге на Филиппинах

12:13, 9 августа 2019
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© Flickr / ~MVI~ Остров Лусон Филиппинского архипелага
Остров Лусон Филиппинского архипелага
© Flickr / ~MVI~
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму в связи эпидемией лихорадки денге на Филиппинах рекомендует российским туристам при посещении этой страны проявлять повышенную осторожность, говорится на сайте ведомства.
Как сообщили ранее в минздраве Филиппин, с начала года и по 20 июля в стране были зарегистрированы 146 тысяч случаев заражения, включая 620 летальных. По данным ведомства, такие показатели на 98% превышают прошлогодние за тот же период.
"В соответствии с имеющейся в Ростуризме информацией МИД России, власти Филиппин объявили национальную эпидемию после вспышки лихорадки денге. За текущий год было зафиксировано 620 летальных исходов, отмечено свыше 146 тысяч случаев заболевания", - говорится в сообщении Ростуризма.
Наиболее тревожная обстановка сложилась в центральной части архипелага, на о. Минданао, и регионах, примыкающих к столичной агломерации на острове Лусон, отмечает ведомство.
"В связи с этим Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам при посещении Филиппин проявлять повышенную осторожность, запасаясь репеллентами и базовыми лекарственными средствами для борьбы с тропическими вирусными инфекциями", - говорится в сообщении.
Также российским гражданам, планирующим поездку на Филиппины, рекомендуется ознакомиться с информацией на портале ВОЗ.
Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.
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