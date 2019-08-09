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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК пригласил на заседание экспертов, имеющих претензии к его работе

11:57, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Расширенное заседание Центризбиркома планируется провести 14 августа, на него приглашают политологов и экспертов, у которых есть претензии к работе ЦИК, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
"Исходя из того, что со всех сторон сейчас летят стрелы, что мы ангажированы и формально подошли к рассмотрению жалоб, мы в среду проведем расширенное заседание ЦИК", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
7 августа, 19:25РИА Новости
Памфилова предостерегла от использования протестов в корыстных целях
Она поручила пресс-службе комиссии к этому сроку собрать все появившиеся в публичном поле претензии к работе ЦИК. "Кто имеет претензии, не зная глубоко эти процессы, и выдвигает к нам какие-то претензии - мы их всех приглашаем. И мы покажем вам все то, о чем мы не хотели говорить. Покажем все основания", - подчеркнула Памфилова.
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМоскваПолитика
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