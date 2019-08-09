ЦИК пригласил на заседание экспертов, имеющих претензии к его работе

"Исходя из того, что со всех сторон сейчас летят стрелы, что мы ангажированы и формально подошли к рассмотрению жалоб, мы в среду проведем расширенное заседание ЦИК", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Она поручила пресс-службе комиссии к этому сроку собрать все появившиеся в публичном поле претензии к работе ЦИК. "Кто имеет претензии, не зная глубоко эти процессы, и выдвигает к нам какие-то претензии - мы их всех приглашаем. И мы покажем вам все то, о чем мы не хотели говорить. Покажем все основания", - подчеркнула Памфилова.