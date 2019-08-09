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РИА Новости
Республика Татарстан

Шаймиев: создание блока "Отечество – Вся Россия" было оправданно

11:45, 9 августа 2019
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КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Создание блока "Отечество – Вся Россия" в 1999 году было оправданным шагом, он выполнил основную задачу того периода, лишив левое большинство монополии в Госдуме, заявил государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев.
"Я и сегодня убежден, что создание блока "Отечество – Вся Россия" в той политической ситуации было оправданным шагом", - сказал Шаймиев в интервью РИА Новости.
По его словам, "обитатели" Госдумы в то время сдаваться без боя не собирались. Шаймиев рассказал, что многие думали: справится ли молодое движение "Вся Россия" с коммунистами, ЛДПР и другими в одиночку, не переоценивают ли они свои силы? Так возникла идея объединения общественно-политических движений "Вся Россия" и "Отечество" в единый блок, что, можно сказать, кардинально изменило расстановку политических сил в стране, отметил первый президент Татарстана.
"Не будь фракции ОВР с ее принципиальной центристской позицией, в Государственной думе продолжилась бы монополия левого большинства. Так что блок ОВР основную для того периода задачу выполнил", - сказал Шаймиев, подчеркнув еще раз, что в основе объединения "Всей России" с "Отечеством" лежало чувство ответственности за судьбу страны.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин
6 августа, 10:40РИА Новости
Депутат рассказал, как формировался блок "Отечество — Вся Россия"
Читайте полный текст интервью с Минтимером Шаймиевым >>
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Республика ТатарстанМинтимер Шаймиев
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