Шаймиев: создание блока "Отечество – Вся Россия" было оправданно

КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Создание блока "Отечество – Вся Россия" в 1999 году было оправданным шагом, он выполнил основную задачу того периода, лишив левое большинство монополии в Госдуме, заявил государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев.

"Я и сегодня убежден, что создание блока "Отечество – Вся Россия" в той политической ситуации было оправданным шагом", - сказал Шаймиев в интервью РИА Новости.

По его словам, "обитатели" Госдумы в то время сдаваться без боя не собирались. Шаймиев рассказал, что многие думали: справится ли молодое движение "Вся Россия" с коммунистами, ЛДПР и другими в одиночку, не переоценивают ли они свои силы? Так возникла идея объединения общественно-политических движений "Вся Россия" и "Отечество" в единый блок, что, можно сказать, кардинально изменило расстановку политических сил в стране, отметил первый президент Татарстана.