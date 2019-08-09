Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T11:42Z
https://ria.ru/20190809/1557334741.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149332/51/1493325175_0:444:1529:1304_1036x0_80_0_0_c2c4f57892d4addf52bdcc10a0221bb7.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

Шаймиев рассказал о доверительных отношениях с Путиным с первой встречи

11:42, 9 августа 2019
77
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил медали "Герой Труда Российской Федерации"
Президент РФ В. Путин вручил медали Герой Труда Российской Федерации
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев рассказал РИА Новости, что доверительные отношения с Владимиром Путиным у него сложились уже на первой встрече в июле 1999 года, когда Путин приезжал в Татарстан в должности руководителя Федеральной службы безопасности.
"Наша первая встреча с Владимиром Путиным состоялась до того, как он стал премьер-министром. Девятого июля 1999 года Владимир Путин, будучи руководителем Федеральной службы безопасности, приехал в Казань, чтобы поменять главу управления ФСБ РФ по Республике Татарстан", - сказал Шаймиев в интервью РИА Новости.
По его словам, в тот день была возможность пообщаться в неформальной обстановке. "Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай", - отметил первый президент Татарстана.
Основной темой разговора, как вспоминает Шаймиев, стала обстановка в России, дальнейшее развитие страны. По его словам Шаймиева, он понял, что Путин многие вещи знает не только по службе, но и непосредственно от руководителя РФ через общение с ним, что говорило о доверительном отношении к нему Бориса Ельцина. У Путина было свое видение обстановки в стране, часто, говоря о существующих проблемах, он подчеркивал, что не нужно форсировать события, отмечает первый президент Татарстана.
"Как мне тогда показалось, а интуиция меня обычно не подводит, между нами с первой встречи сложились доверительные, деловые отношения. Таким было наше первое обстоятельное общение. Видимо, для обоих эта встреча оказалась очень душевной и значимой. Не часто так бывает при первом знакомстве", - рассказал Шаймиев.
Читайте полный текст интервью с Минтимером Шаймиевым >>
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанМинтимер Шаймиев
Рекомендуем
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
Шаймиев: Путин исполнил объединительную миссию в период становления страны
РИА
Новости
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
Шаймиев: соглашения с Путиным в 2000 году поддержал весь актив Татарстана
Шаймиев: создание блока "Отечество – Вся Россия" было оправданно
Президент РФ Владимир Путин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев на церемонии вручения медалей Герой Труда Российской Федерации.
Минтимер Шаймиев: у нас с Путиным сразу сложились доверительные отношения
Лента
новостей
Праздник День оленевода в Салехарде
"Детство прошло в стаде". Как коренные народы выживают на Крайнем Севере
В отдаленном селе КЧР впервые за 25 лет открылся детсад
Темрезов: в отдаленном селе КЧР впервые за 25 лет открылся детсад
Актер Ричард Гир
Ричард Гир доставил продукты на дрейфующее судно с мигрантами
День вулкана отметят 16-18 августа на Камчатке
День вулкана отметят 16-18 августа на Камчатке
Встреча с руководителями предприятий
Миллиардные кредиты и рухнувший рубль. На что Россия просила взаймы
Рефтинская ГРЭС
"Энел Россия" получила первые два миллиарда рублей за Рефтинскую ГРЭС
Флаг Украины
В Сети высмеяли появление украинского флага в Крыму
Пешеходная улица в городе Коломна
В подмосковной Коломне построят школу на 525 мест
Губернатор Тверской области И. Руденя
Руденя: необходима отраслевая программа развития льноводства в России
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли тела 20 человек
Пианино
Ивановские музыкальные школы получат новое оборудование
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
08:00Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
07:56Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек
Лента новостейМолния