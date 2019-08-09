Шаймиев рассказал о доверительных отношениях с Путиным с первой встречи

КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев рассказал РИА Новости, что доверительные отношения с Владимиром Путиным у него сложились уже на первой встрече в июле 1999 года, когда Путин приезжал в Татарстан в должности руководителя Федеральной службы безопасности.

"Наша первая встреча с Владимиром Путиным состоялась до того, как он стал премьер-министром. Девятого июля 1999 года Владимир Путин, будучи руководителем Федеральной службы безопасности, приехал в Казань, чтобы поменять главу управления ФСБ РФ по Республике Татарстан", - сказал Шаймиев в интервью РИА Новости.

По его словам, в тот день была возможность пообщаться в неформальной обстановке. "Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай", - отметил первый президент Татарстана.

Основной темой разговора, как вспоминает Шаймиев, стала обстановка в России, дальнейшее развитие страны. По его словам Шаймиева, он понял, что Путин многие вещи знает не только по службе, но и непосредственно от руководителя РФ через общение с ним, что говорило о доверительном отношении к нему Бориса Ельцина. У Путина было свое видение обстановки в стране, часто, говоря о существующих проблемах, он подчеркивал, что не нужно форсировать события, отмечает первый президент Татарстана.