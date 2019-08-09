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РИА Новости
Республика Татарстан

Шаймиев: Путин исполнил объединительную миссию в период становления страны

11:38, 9 августа 2019
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© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана
КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Роль Владимира Путина в период его деятельности премьер-министром и избрания президентом России в 2000 году неизмеримо важна не только с точки зрения экономического развития страны, он способствовал стабилизации политической ситуации, исполнив объединительную миссию, заявил в интервью РИА Новости государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев.
По словам Шаймиева, вспоминая о времени назначения Путина премьер-министром, больше говорят об экономической обстановке в стране и мало кто обращает внимание на политическую ситуацию в то время. А политический фон в те годы был очень непрост: пока не сдавала позиции КПРФ, а в конце августа 1999 года появился мощный блок "Отечество – Вся Россия", напомнил первый президент Татарстана.
"Хотелось бы особо подчеркнуть роль Владимира Путина именно в стабилизации политической ситуации в стране и становлении новой политической системы в российском обществе. Конечно, крайне важны экономика, социальная сфера, но никакого социально-экономического развития не может быть, если не достигнута политическая стабильность", - сказал Шаймиев.
Государственный советник Татарстана отметил, что в те годы в ходе публичных дискуссий на конференциях и съездах народных депутатов шел сложный процесс рождения политических партий и движений. По его словам, более массовыми из них были "Отечество" и "Вся Россия", хотя и они в то время на выборах не в состоянии были набрать парламентское большинство для стабилизации политической обстановки в стране.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев на церемонии вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации".
Президент РФ Владимир Путин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев на церемонии вручения медалей Герой Труда Российской Федерации.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев на церемонии вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации".
Как один из лидеров появившейся тогда политической силы "Отечество – Вся Россия", Шаймиев подчеркнул, что без появления политического движения "Единство" во главе с Сергеем Шойгу, поддержанного новым избранным президентом Владимиром Путиным, не стало бы реальностью рождение партии "Единая Россия".
"Цена этой объединительной миссии избранного в 2000 году на пост президента РФ Владимира Путина неизмеримо высока в становлении новой Российской Федерации – России. Последующие годы показали дальновидность Владимира Путина в принятии судьбоносных решений и проявление политической воли в их реализации", - резюмировал Шаймиев.
Читайте полный текст интервью с Минтимером Шаймиевым >>
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