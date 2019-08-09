Шаймиев: Путин исполнил объединительную миссию в период становления страны

КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Роль Владимира Путина в период его деятельности премьер-министром и избрания президентом России в 2000 году неизмеримо важна не только с точки зрения экономического развития страны, он способствовал стабилизации политической ситуации, исполнив объединительную миссию, заявил в интервью РИА Новости государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев.

По словам Шаймиева, вспоминая о времени назначения Путина премьер-министром, больше говорят об экономической обстановке в стране и мало кто обращает внимание на политическую ситуацию в то время. А политический фон в те годы был очень непрост: пока не сдавала позиции КПРФ, а в конце августа 1999 года появился мощный блок "Отечество – Вся Россия", напомнил первый президент Татарстана.

"Хотелось бы особо подчеркнуть роль Владимира Путина именно в стабилизации политической ситуации в стране и становлении новой политической системы в российском обществе. Конечно, крайне важны экономика, социальная сфера, но никакого социально-экономического развития не может быть, если не достигнута политическая стабильность", - сказал Шаймиев.

Государственный советник Татарстана отметил, что в те годы в ходе публичных дискуссий на конференциях и съездах народных депутатов шел сложный процесс рождения политических партий и движений. По его словам, более массовыми из них были "Отечество" и "Вся Россия", хотя и они в то время на выборах не в состоянии были набрать парламентское большинство для стабилизации политической обстановки в стране.

Как один из лидеров появившейся тогда политической силы "Отечество – Вся Россия", Шаймиев подчеркнул, что без появления политического движения "Единство" во главе с Сергеем Шойгу, поддержанного новым избранным президентом Владимиром Путиным, не стало бы реальностью рождение партии "Единая Россия".