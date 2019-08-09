Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.

Это заявление полиция сделала в ответ на "призывы отдельных лиц в интернете к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах", несмотря на то, что в субботу на проспекте Сахарова пройдет согласованный оппозиционный митинг.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - говорится в релизе.

В ГУМВД предупредили, что за призывы участвовать и участие в несанкционированных акциях "предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

Отдельно полиция попросила соблюдать в ходе акций правила дорожного движения и не выходить на проезжую часть, что отмечалось в ходе предыдущих несанкционированных акций.