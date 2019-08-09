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РИА Новости

Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

10:26, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Это заявление полиция сделала в ответ на "призывы отдельных лиц в интернете к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах", несмотря на то, что в субботу на проспекте Сахарова пройдет согласованный оппозиционный митинг.
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"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - говорится в релизе.
В ГУМВД предупредили, что за призывы участвовать и участие в несанкционированных акциях "предусмотрена ответственность в соответствии с законом".
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Отдельно полиция попросила соблюдать в ходе акций правила дорожного движения и не выходить на проезжую часть, что отмечалось в ходе предыдущих несанкционированных акций.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
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