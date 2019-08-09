Аэрофлот сообщил о результатах очередного заседания совета директоров

МОСКВА, 9 авг – ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 8 августа 2019 года под председательством Евгения Дитриха.

Утвержден План работы Совета директоров ПАО "Аэрофлот" на период до июня 2020 года (общие вопросы).

Принято решение признать Соколова Максима Юрьевича, члена Совета директоров ПАО "Аэрофлот", независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным акционером ПАО "Аэрофлот". Решение принято с учетом профессионального опыта, деловой репутации и профессиональных познаний Максима Соколова, который, в том числе, занимал ранее должность Министра транспорта Российской Федерации.

Избран персональный состав и руководители трех комитетов Совета директоров ПАО "Аэрофлот" — по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также по стратегии. Комитет по аудиту возглавил Сидоров Василий Васильевич (независимый член Совета директоров), по кадрам и вознаграждениям — Соколов Максим Юрьевич (независимый член Совета директоров), по стратегии – Каменской Игорь Александрович (независимый член Совета директоров).

В повестку дня заседания также были включены следующие вопросы:

О ходе реализации Стратегии Группы "Аэрофлот". Динамика пассажиропотока Группы "Аэрофлот" соответствует Стратегии, цель которой — перевезти 90-100 млн пассажиров в 2023 году. Оптимизация хаба в Шереметьево и расширение маршрутной сети позволяют обеспечить рост международного трансферного пассажиропотока до 10-15 млн пассажиров в 2023 году. В соответствии с планом, определенным обновленной Стратегией развития Группы "Аэрофлот", ведется работа по запуску международного хаба в Красноярске и региональных баз. Параметры цифровизации процессов в ПАО "Аэрофлот" демонстрируют уверенную положительную динамику.

О работе с акционерами и инвестиционным сообществом. С начала 2019 года акции "Аэрофлота" показывали положительную динамику и опережали индексы мировых авиакомпаний и компаний развивающихся рынков. Среди основных факторов, которые оказывали влияние на цену акций — позитивное восприятие рынком финансовых результатов Группы "Аэрофлот" по МСФО за первый квартал 2019 года и стабилизация нефтяных котировок. В 2019 году продолжилось активное взаимодействие с представителями инвестиционного сообщества, количество встреч, проведенных с инвесторами, было на уровне прошлого года. Особый акцент в коммуникации был сделан на усилении информированности инвестиционного сообщества о динамике развития Группы "Аэрофлот", а также на активной коммуникации Стратегии развития Группы до 2023 года.

О развитии сервиса в Группе "Аэрофлот". В области сервиса авиакомпании Группы "Аэрофлот" продолжают завоевывать мировое признание и остаются лидерами российских рейтингов и премий. Проведен ряд мероприятий по развитию сервиса на борту ВС, в т.ч. организовано информирование трансферных пассажиров через систему IFE (на части парка ВС), внедрена стриминговая система развлечений на части ВС семейства Airbus А320. Значительно расширен функционал веб-сервисов (сайт, мобильное приложение). Платформа по работе с обращениями клиентов ПАО "Аэрофлот" позволяет оценивать и оперативно реагировать на динамическую ситуацию по ключевым параметрам деятельности компании. В аэропорту Шереметьево организована отдельная приватная зона "Остров" для обслуживания пассажиров класса Бизнес и категории SkyPriority (терминал В). Пассажирам на регистрации предоставляются схемы расположения бизнес-залов. Ведется аудио- и видеоинформирование (в т.ч. на китайском языке) пассажиров в автобусах. Серьезное внимание уделено обращениям пассажиров. ПАО "Аэрофлот" последовательно продолжает реализацию программы по поддержанию рейтинга "четыре звезды" Skytrax.

О дополнительных доходах в Группе "Аэрофлот". Аэрофлот внедрил ряд новых услуг, расширив источники дополнительных доходов. В числе этих услуг — повышение в классе обслуживания за мили, повышение в классе обслуживания за дополнительную плату, предварительный выбор мест в салоне, оплата мест багажа онлайн. Дополнительные доходы в объемных показателях и по доле в структуре выручки Группы "Аэрофлот" демонстрируют стабильный рост. Это свидетельствует о достижимости целей Стратегии по повышению доли дополнительных доходов в структуре выручки Группы "Аэрофлот" к 2023 году. Работа по увеличению доли дополнительных доходов в выручке и развитию данного направления продолжается.

О казначейских акциях. Совет директоров ПАО "Аэрофлот" одобрил сделку по продаже казначейских акций от ПАО "Аэрофлот" в пользу ООО "Аэрофлот-Финанс". Количество продаваемых акций — 47817796 штук.

О плане перехода ПАО "Аэрофлот" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Совет директоров утвердил план мероприятий на период до 2021 года включительно по переходу ПАО "Аэрофлот" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.