ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу Ильи Яшина и Анастасии Брюхановой на отказ в регистрации.
Ранее ЦИК не удовлетворил аналогичные жалобы Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой и других незарегистрированных кандидатов. Причиной такого решения стала нехватка достоверных подписей избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.