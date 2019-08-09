ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Рабочая группа Центризбиркома рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу Ильи Яшина и Анастасии Брюхановой на отказ в регистрации.

Ранее ЦИК не удовлетворил аналогичные жалобы Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой и других незарегистрированных кандидатов. Причиной такого решения стала нехватка достоверных подписей избирателей.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).