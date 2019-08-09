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РИА Новости

ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

10:18, 9 августа 2019
1989
Рабочая группа Центризбиркома рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу Ильи Яшина и Анастасии Брюхановой на отказ в регистрации.
Ранее ЦИК не удовлетворил аналогичные жалобы Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой и других незарегистрированных кандидатов. Причиной такого решения стала нехватка достоверных подписей избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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МосгоризбиркомМосковская городская думаПолитика
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