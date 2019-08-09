В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле

МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. Около 30 человек, по данным дагестанского МВД, вышли на площадь в Махачкале после слов главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, они разошлись после беседы с участковым.

Ранее в соцсетях появилось видео, где несколько десятков жителей Махачкалы вышли на площадь около Аварского театра. Отмечалось, что поводом для сбора стало заявление Кадырова о национальном герое горцев Северного Кавказа — имаме Шамиле.

Накануне Кадыров в интервью местному изданию " Чечня Сегодня " заявил, что деятельность имама Шамиля в XIX веке привела к сокращению численности чеченского народа. После этого глава Махачкалы Салман Дадаев и спортсмен Хабиб Нурмагомедов вступились за имама Шамиля на своих страницах в Instagram.

"Около 30 человек собрались на Родопском бульваре (около Аварского театра Махачкалы. — Прим. ред.), но после беседы с участковым они разошлись", — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД, не уточнив причину сбора людей.