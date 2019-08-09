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РИА Новости

В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле

09:52, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. Около 30 человек, по данным дагестанского МВД, вышли на площадь в Махачкале после слов главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, они разошлись после беседы с участковым.
Ранее в соцсетях появилось видео, где несколько десятков жителей Махачкалы вышли на площадь около Аварского театра. Отмечалось, что поводом для сбора стало заявление Кадырова о национальном герое горцев Северного Кавказа — имаме Шамиле.
Накануне Кадыров в интервью местному изданию "Чечня Сегодня" заявил, что деятельность имама Шамиля в XIX веке привела к сокращению численности чеченского народа. После этого глава Махачкалы Салман Дадаев и спортсмен Хабиб Нурмагомедов вступились за имама Шамиля на своих страницах в Instagram.

"Около 30 человек собрались на Родопском бульваре (около Аварского театра Махачкалы. — Прим. ред.), но после беседы с участковым они разошлись", — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД, не уточнив причину сбора людей.

Имам Шамиль — предводитель горцев во время Кавказской войны (1817-1864) с царской Россией за независимость. Он был пленен в 1859 году и поселился в Калуге.
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Рамзан КадыровМахачкалаОбщество
Популярные комментарии
Позволю себе с Вами не согласиться. Кадыров своему народу несет мирное небо над головой, а всему нашему народу спокойный сон. Именно чеченцы, в числе других "горцев", первыми принимают на себя террористов, незаконно проникающих на территорию РФ через горы. Он очень много делает для нашего народа. Он чтит традиции своих предков и заставляет чтить эти традиции всех чеченцев, чем обеспечивает общественный порядок и спокойствие жителей.
9 августа, 14:55
ssedlex76
126520038
Неужели не ясно что кадыров пытается увековечить только себя на кавказе за всю историю, лет через 10 начнёт космодром строить и аквапарк самый большой в мире, россия оплатит развлекаловки. Но кадырова забудут как только его не станет. в истории останется лишь его отец который первым перешёл на сторону россии собственно его ещё и можно сравнивать с Шамилем, такая же судьба.
9 августа, 09:58
ХоХочу официально заявить, что
44030296
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