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РИА Новости

ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:42, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня.
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущена одна мина калибром 82 миллиметра, также при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
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ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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