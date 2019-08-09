ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущена одна мина калибром 82 миллиметра, также при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.