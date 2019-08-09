Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который был задержан накануне по обвинению в коррупции, дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены, ситуация в столице спокойная, сообщили в посольстве РФ в республике.

Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа.

"Попытки сторонников экс-президента дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов. На утро 9 августа обстановка в столице спокойная", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Атамбаев сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Сперва - в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.