В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса

ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Пожары в Иркутской области охватили более 706 тысяч гектаров леса, сообщает правительство региона.

Днем раньше площадь действующих и локализованных пожаров составляла порядка 710 тысяч гектаров.

В четверг в лесах области было ликвидировано 12 пожаров на площади 370 гектаров. В локализованном состоянии на утро 9 августа находятся 18 пожаров на площади более 25 тысяч гектаров.

"Действуют 56 возгораний общей площадью 85 тысяч 333 га. Также три пожара действует на землях "Заповедного Прибайкалья" в Качугском районе на 54,2 га. В зоне контроля закрыто 59 очагов общей площадью 596 тысяч 957 га", - говорится в сообщении.

В тушении лесных пожаров 8 августа было задействовано почти 1300 человек и 255 единиц наземной техники.