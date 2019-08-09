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РИА Новости

В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса

08:41, 9 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Лесной пожар
ИРКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Пожары в Иркутской области охватили более 706 тысяч гектаров леса, сообщает правительство региона.
Днем раньше площадь действующих и локализованных пожаров составляла порядка 710 тысяч гектаров.
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В четверг в лесах области было ликвидировано 12 пожаров на площади 370 гектаров. В локализованном состоянии на утро 9 августа находятся 18 пожаров на площади более 25 тысяч гектаров.
"Действуют 56 возгораний общей площадью 85 тысяч 333 га. Также три пожара действует на землях "Заповедного Прибайкалья" в Качугском районе на 54,2 га. В зоне контроля закрыто 59 очагов общей площадью 596 тысяч 957 га", - говорится в сообщении.
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В тушении лесных пожаров 8 августа было задействовано почти 1300 человек и 255 единиц наземной техники.
Ранее ГУ МЧС информировало, что в зону задымления от лесных пожаров попали более 100 населенных пунктов на севере Иркутской области.
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