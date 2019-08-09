Гостям конкурса АрМИ-2019 в Китае разрешили пострелять на симуляторах ПЗРК

ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 9 авг – РИА Новости. Гости конкурса "Мастер-оружейник", который проходит в Китае в рамках Армейских международных игр-2019 (АрМИ-2019) , могут пострелять на симуляторах переносных ракетно-зенитных комплексов и в виртуальном тире, рассказали РИА Новости в пресс-центре конкурса.

Юбилейные АрМи-2019 проходят с 3 по 17 августа. На территории КНР проводятся четыре конкурса: "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда". В конкурсах состязаются 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования проходят на объектах тренировочной базы Корла в Синьцзянском военном округе.

Самая обширная статическая экспозиция вооружения и военной техники АрМИ— 2019 в китайской Корле развёрнута на площадке конкурса "Мастер-оружейник".

Как рассказали в пресс-центре конкурсов, помимо большого количества образцов ракетного, артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и средств ближнего боя гости также могут попробовать себя в качестве операторов ПЗРК, водителей боевых машин пехоты и пострелять в виртуальном стрелковом тире в крытом павильоне.

Имитаторы HN-6 для операторов ПЗРК и симуляторы БМП Type 04А, а также компьютерный тир находятся на вооружении Народно-освободительной армии Китая. С их помощью проходит обучение военных специалистов стрельбе из разных видов вооружения и вождению боевых машин.