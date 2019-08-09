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РИА Новости

В Красноярском крае площадь лесных пожаров выросла на 50 тысяч гектаров

07:39, 9 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла с 916 до 963 тысяч гектаров, сообщается на сайте красноярского лесопожарного центра.
"По оперативной информации, на 11.00 9 августа на территории края действуют 118 лесных пожаров на общей площади 963 183 гектаров, в том числе в зоне контроля - 79 на площади 940 093 гектаров", - говорится в сообщении.
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5 августа, 19:48РИА Новости
Глава Красноярского края заявил о переломе в ситуации с лесными пожарами
По данным ведомства, на утро четверга в крае действовали пожары на площади чуть более 916 тысяч гектаров. Очаги действуют в Эвенкии, Северо-Енисейском, Богучанском, Абанском, Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 789 человек и 68 единиц техники.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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