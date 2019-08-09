В Красноярском крае площадь лесных пожаров выросла на 50 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла с 916 до 963 тысяч гектаров, сообщается на сайте красноярского лесопожарного центра.

"По оперативной информации, на 11.00 9 августа на территории края действуют 118 лесных пожаров на общей площади 963 183 гектаров, в том числе в зоне контроля - 79 на площади 940 093 гектаров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на утро четверга в крае действовали пожары на площади чуть более 916 тысяч гектаров. Очаги действуют в Эвенкии, Северо-Енисейском, Богучанском, Абанском, Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 789 человек и 68 единиц техники.