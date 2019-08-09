Обстановка возле здания ГКНБ Киргизии после ареста Атамбаева спокойная

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Обстановка возле здания Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, в СИЗО которого был помещён экс-президент Алмазбек Атамбаев, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что бывшего президента Киргизии поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Атамбаева обвиняют в коррупции.

Возле здания ГКНБ на пересечении проспекта Жибек-Жолу и бульвара Эркиндик обстановка спокойная, ГКНБ работает в штатном режиме. Сторонников Атамбаева возле здания и на прилегающих улицах нет.

Ранее экс-президент Киргизии сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале - в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.