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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Обстановка возле здания ГКНБ Киргизии после ареста Атамбаева спокойная

07:31, 9 августа 2019
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© Sputnik / Эркин Садыков  / Перейти в фотобанкСторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
© Sputnik / Эркин Садыков
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БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Обстановка возле здания Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, в СИЗО которого был помещён экс-президент Алмазбек Атамбаев, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что бывшего президента Киргизии поместили в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа. Атамбаева обвиняют в коррупции.
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
07:18Задержание Атамбаева
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвиняют в коррупции
Возле здания ГКНБ на пересечении проспекта Жибек-Жолу и бульвара Эркиндик обстановка спокойная, ГКНБ работает в штатном режиме. Сторонников Атамбаева возле здания и на прилегающих улицах нет.
Ранее экс-президент Киргизии сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале - в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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