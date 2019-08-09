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РИА Новости

Охотоведы решают судьбу молодой белой медведицы, зашедшей в Анадырь

06:47, 9 августа 2019
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© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Белый медведь вышел к причалу в столице Чукотки Анадыре и вскоре сам ушел в море, пока специалисты решают, что делать на случай его возвращения.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ, утром в пятницу поступило сообщение от местных жителей, что в районе Пятого причала замечен белый медведь.
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"Наши сотрудники выехали, информация подтвердилась, на место вызваны охотоведы. Через некоторое время медведь сам ушел в море и уплыл. Зверь никому не навредил", - сказал собеседник.
Старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев, который был на месте, сообщил РИА Новости, что в середине июля этот медведь в течение нескольких дней жил рядом с маяком на косе Русская Кошка в 60 километрах от города, питался выброшенным китом. В ходе шторма кита унесло, и 6 августа медведя видели уже в поселке Угольные Копи.
Кочнев отметил, что медведя в Анадырь привлекло то, что сейчас в районе небывалый ход горбуши, и оба берега лимана завалены рыбой, которую рыбаки выкидывают, и ее потрохами.
"Медведь оказался годовалой самкой. Она методично обезжиривала труп ларги, который выбросило там накануне... Туда подошел работник порта и стал кидать камни в баржу и медведя. Зверь бросил тюленя, сошел в воду и поплыл в сторону от берега", - сказал Кочнев.
По его словам, пока специалисты решают, что делать в случае возвращения медведя. Пока, отмечает ученый, шансов, что зверь добровольно покинет "кормовое" для него место, почти нет. Кочнев призвал местных рыбаков избавляться от рыбы и ее потрохов надлежащим образом, а не выкидывать их на берег, тем самым приманивая медведя.
"Нет никаких средств для дистанционного обездвиживания и вывоза зверя. Какой-то выход из положения, конечно, искать будут. Может, попробуют заинтересовать какой-нибудь зоопарк... Звери постоянно появляются, и, конечно, все говорят, что жалко зверушку. Но при этом внимание постоянно уводится от основной проблемы - вырубаются леса, уничтожаются места обитания животных. Конфликт между человеком и животным будет усугубляться, звери будут выходить в города", - отметил ученый.
В четверг в Магадане застрелили молодого бурого медведя. Полицейские преследовали его, когда он вышел в центр города. После долгой погони патрульные пришли к выводу, что хищник угрожает безопасности людей, и застрелили его. Зоозащитники готовят жалобу на полицию за ее действия.
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