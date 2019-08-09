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РИА Новости

Вещание телеканалов прервали для предупреждения МЧС об урагане в Москве

06:42, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня в Москве
Останкинская телебашня в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вещание федеральных телеканалов в Москве вечером в четверг прервалось из-за предупреждения МЧС об усилении ветра.
Как поясняет РТРС, трансляцию заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях.
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Эту систему впервые использовали в центральном узле инфраструктуры вещания — а именно в составе федерального центра формирования мультиплексов.
В учреждении подчеркнули, что систему задействовали "в строгом соответствии с регламентом, действующим на основании соглашения между МЧС и РТРС".
Экстренное оповещение было выведено в телеэфир по указанию МЧС. В рамках оповещения выданы предупреждения о том, что в ряде регионов европейской части России надвигается сильный ветер, а также рекомендации о мерах предосторожности.
"Согласно регламенту и указаниям уполномоченного подразделения МЧС, сообщение должно было быть выдано в эфир три раза с интервалом в один час, что и было выполнено", — отмечается в пресс-релизе.
Когда работа системы завершилась, произошло срабатывание модуля безопасности, блокирующего часть функций передающего оборудования. Вследствие этого трансляция ряда каналов не возобновилась в автоматическом режиме.
В настоящее время все телеканалы функционируют в штатном режиме, сообщили в РТРС.
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Ухудшение погоды в столице

По данным ГУ МЧС России по Москве, почти всю пятницу, с 00.00 до 18.00, будет идти дождь. Наиболее интенсивное выпадение осадков — 10-15 миллиметров, местами до 20 миллиметров — прогнозируется в ночной период, с 00.00 до 4.00.
Ночью и утром порывы ветра, согласно прогнозу, составят 12-17 метров в секунду, днем с 12.00 до 18.00 ожидается усиление до 23 метров в секунду.
МЧС рекомендует переждать непогоду в капитальном строении, беречь детей. Также не рекомендуется выходить гулять в парки, укрываться под деревьями. Также следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, парковать машины вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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