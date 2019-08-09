Вещание телеканалов прервали для предупреждения МЧС об урагане в Москве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вещание федеральных телеканалов в Москве вечером в четверг прервалось из-за предупреждения МЧС об усилении ветра.

Как поясняет РТРС, трансляцию заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях.

Эту систему впервые использовали в центральном узле инфраструктуры вещания — а именно в составе федерального центра формирования мультиплексов.

В учреждении подчеркнули, что систему задействовали "в строгом соответствии с регламентом, действующим на основании соглашения между МЧС и РТРС".

Экстренное оповещение было выведено в телеэфир по указанию МЧС. В рамках оповещения выданы предупреждения о том, что в ряде регионов европейской части России надвигается сильный ветер, а также рекомендации о мерах предосторожности.

"Согласно регламенту и указаниям уполномоченного подразделения МЧС, сообщение должно было быть выдано в эфир три раза с интервалом в один час, что и было выполнено", — отмечается в пресс-релизе.

Когда работа системы завершилась, произошло срабатывание модуля безопасности, блокирующего часть функций передающего оборудования. Вследствие этого трансляция ряда каналов не возобновилась в автоматическом режиме.

В настоящее время все телеканалы функционируют в штатном режиме, сообщили в РТРС.

Ухудшение погоды в столице

По данным ГУ МЧС России по Москве, почти всю пятницу, с 00.00 до 18.00, будет идти дождь. Наиболее интенсивное выпадение осадков — 10-15 миллиметров, местами до 20 миллиметров — прогнозируется в ночной период, с 00.00 до 4.00.

Ночью и утром порывы ветра, согласно прогнозу, составят 12-17 метров в секунду, днем с 12.00 до 18.00 ожидается усиление до 23 метров в секунду.