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РИА Новости

Роспотребнадзор откроет горячую линию из-за новых правил продажи молока

06:39, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор откроет всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, связанных с изменением порядка размещения молочной продукции в магазинах, сообщается на сайте ведомства.
В России 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Согласно изменениям, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "продукты без заменителя молочного жира".
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"С 12 по 25 августа в целях обеспечения граждан своевременной, качественной и достоверной информацией федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей связанных с новыми правилами размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых сетях", - говорится в сообщении.
Специалисты проконсультируют желающих по вопросам о новых правилах выкладки, о действиях потребителей, если молочная продукция смешена на полке и выбор затруднителен, а также по оформлениям претензий на качество и безопасность предоставляемых услуг.
Сообщается, что единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках. Адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.
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