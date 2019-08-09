Роспотребнадзор откроет горячую линию из-за новых правил продажи молока

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор откроет всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, связанных с изменением порядка размещения молочной продукции в магазинах, сообщается на сайте ведомства.

В России 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Согласно изменениям, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "продукты без заменителя молочного жира".

"С 12 по 25 августа в целях обеспечения граждан своевременной, качественной и достоверной информацией федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей связанных с новыми правилами размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых сетях", - говорится в сообщении.

Специалисты проконсультируют желающих по вопросам о новых правилах выкладки, о действиях потребителей, если молочная продукция смешена на полке и выбор затруднителен, а также по оформлениям претензий на качество и безопасность предоставляемых услуг.