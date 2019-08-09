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РИА Новости

Суд оставил в силе решение об аресте главы управления угрозыска Приморья

06:09, 9 августа 2019
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© Фото : Управление МВД Росии по Приморскому краюАндрей Миляев
Андрей Миляев
© Фото : Управление МВД Росии по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Приморский краевой суд отклонил жалобу на решение Фрунзенского суда Владивостока об аресте начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщил РИА Новости представитель краевого суда.
СК ранее сообщил, что на Миляева возбуждено дело по статье "злоупотребление полномочиями". У полицейского дома при обыске нашли один миллион рублей. В конце июля суд арестовал его на два месяца.
"Сегодня рассмотрена жалоба на постановление Фрунзенского районного суда. Решение оставлено без изменений", - сказал собеседник агентства.
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