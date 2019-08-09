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РИА Новости

Республиканцы не прервут каникулы сената ради закона о контроле за оружием

05:08, 9 августа 2019
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© Фото : KmccoyЗдание Сената США
Здание Сената США
© Фото : Kmccoy
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл отказался от предложения демократов прервать каникулы и созвать верхнюю палату для обсуждения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
"Мы проведем эти двухпартийные прения, и когда мы вернемся (с каникул), надеюсь, мы сможем договориться и на деле принять что-то. Я хочу выработать закон, а не просто видеть такого рода политическую пикировку", - сказал он в пятницу эфире радиостанции WHAS.
Он не исключил, что предметом обсуждения будет и возможный запрет или ограничения на штурмовое оружие, поскольку именно винтовки такого типа регулярно становятся орудием массовых расстрелов в США.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с официальной просьбой отозвать из летних каникул верхнюю палату для рассмотрения законопроектов об ужесточении контроля над оружием, которые были принят нижней палатой еще в феврале. С аналогичной просьбой выступили мэры 214 городов США, написавшие открытое письмо по этому поводу.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
00:42РИА Новости
Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
Два законопроекта, которые в феврале утвердила находящаяся под контролем демократов палата представителей, называли наиболее значительным шагом в сфере ужесточения контроля надо оружием за пару десятилетий. В частности, они предполагает усиление федеральной системы проверок информации о потенциальном покупателе оружия.
Кроме того, правоохранительные органы получают больше времени на проведение этой проверки - десять дней с возможностью продления еще на десять. Нынешние законы предписывают все равно совершить продажу оружия, если результаты проверки не поступили в течение трех рабочих дней.
Трамп, который в феврале заявлял, что наложит вето на оба этих законопроекта, пока не отреагировал не предложение Пелоси. Однако в свете последних двух инцидентов он сам призвал республиканцев и демократов принять закон, требующий проверки биографических данных при покупке оружия.
Между тем глава Национальной стрелковой ассоциации (НРА) США Уэйн ЛаПьерр в четверг выступил с заявлением, что НРА против любого законодательства, которое нарушает права законопослушных граждан на владение оружием. При этом ассоциация является крупным спонсором многих сенаторов-республиканцев.
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