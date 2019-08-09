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РИА Новости

В Китае сократили сброс воды в реку Амур, чтобы избежать наводнения

04:59, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкВид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Приграничная с Россией китайская провинция Хэйлунцзян сократила сбросы воды из-за паводка на реке Амур, сообщает правительство ЕАО.
Власти ЕАО 1 августа ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур, который достиг территории области. В районы завозят материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания. В Ленинский и Октябрьский районы области привезли водоналивные дамбы.
"По информации, которая предоставляет китайская сторона, в провинции Хэйлунцзян сокращен сброс воды, принимаются все возможные ограничения, чтобы не допустить наводнения. По Амурской области вода спадает в течение нескольких дней, а значит в ближайшее время роста уровня в Пашково (в ЕАО) не ожидается", - сказал губернатор ЕАО Александр Левинталь, чьи слова приводятся в сообщении.
Пик паводка в ЕАО ждут в конце этой недели. Во всех районах региона устанавливается круглосуточное дежурство.
Сложной остается ситуация в Ленинском районе. Уровень Амура за сутки там вырос на 14 сантиметров. Подтопленными остаются 16 приусадебных участков, сельскохозяйственные угодья и несколько участков дорог общей протяженностью почти 1,5 километра. В районе строят дамбы.
В остальных муниципальных образованиях обстановка стабилизировалась.
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