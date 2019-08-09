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РИА Новости

Не умевший плавать мальчик утонул в реке Амур в Хабаровске

04:42, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкРека Амур. Архивное фото
Река Амур. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Ребенок, который не умел плавать, утонул в реке Амур в Хабаровске, его тело ищут, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело по факту исчезновения 13-летнего ребенка. По данным следствия, 5 августа 2019 года четверо несовершеннолетних пришли на берег реки Амур в Индустриальном районе Хабаровска. Дети играли на берегу, трое из них купались. Четвертый несовершеннолетний - 13-летний мальчик, который не умел плавать, - зашел в воду и утонул", - говорится в сообщении.
Сейчас ребенка ищут. Следователи устанавливают причины происшествия.
Сейчас на Амуре проходит паводок. По данным регионального главка МЧС РФ, в пятницу у Хабаровска уровень воды превышает неблагоприятную отметку на 58 сантиметров.
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