Не умевший плавать мальчик утонул в реке Амур в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Ребенок, который не умел плавать, утонул в реке Амур в Хабаровске, его тело ищут, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело по факту исчезновения 13-летнего ребенка. По данным следствия, 5 августа 2019 года четверо несовершеннолетних пришли на берег реки Амур в Индустриальном районе Хабаровска. Дети играли на берегу, трое из них купались. Четвертый несовершеннолетний - 13-летний мальчик, который не умел плавать, - зашел в воду и утонул", - говорится в сообщении.