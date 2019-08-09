Французские пчеловоды предупредили о росте цен на мед из-за погоды

ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Апрельские холода, заморозившие бутоны крушины и цветы акации; июльская жара, иссушившая почву и снизившая объемы нектара - французские пчеловоды в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказали о влиянии климата на работу пчел и производство меда.

В конце июля столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей, абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Это стало второй волной жары за лето и привело к сильной засухе и высокой вероятности пожаров в некоторых регионах страны.

Пчеловод из хозяйства в департаменте Ланд Тома Молле отмечает, что 2019 год - очень трудный для пчеловодства из-за крайне специфичных климатических явлений.

С одной стороны, напоминает Молле, в феврале и марте было тепло, что позволило развиваться и растениям, и пчелиным семьям. С другой, продолжает он, в апреле и мае ударили холода, "уничтожившие первые бутоны крушины и цветы акации, в следствие чего пострадавшие растения не производили много нектара, создавая трудности пчелиным семьям".

"С 15 июня погодные условия снова стали благоприятными для пчел и растений, среди которых - ежевика, крушина, каштан, липа. Потом пришла сильная жара, иссушившая песчаную почву в лесах департамента, лишившая растения воды", - поделился Молле.

Он добавил, что "сильная жара привела к снижению объемов меда в июле, однако дожди, выпавшие в конце месяца и начале августа, могут подтолкнуть производство меда в Ландах".

По словам пчеловода, для того, чтобы с уверенностью сказать о росте цен на мед во Франции, время еще не пришло - слишком рано. "Но, похоже, что общий урожай меда во Франции в этом году будет очень невелик. И, конечно же, это фактор роста цен. Вместе с тем поскольку цена на французский мед увязана с мировой ценой на него, нужно понимать объемы урожая в Европе и мире в этом году, чтобы понимать, насколько силен будет этот фактор", - пояснил собеседник агентства.

В свою очередь, потомственный пчеловод Поль Фер пояснил РИА Новости, что эпизоды сильной жары не несут хорошего пчелам - "полосатым труженикам" приходится тратить немало энергии на то, чтобы охладить улей.

"Температура не должна превышать плюс 35 градусов. Чтобы добиться этого, пчелы собирают воду и помещают маленькие капельки воды внутри улья, а также устраивают вентиляцию при помощи своих крылышек. Параллельно с этим часть пчелиной семьи устраивается у входа в улей, чтобы своим теплом не нагревать его. Эта гроздь пчел снаружи улья называется "бородой". В это время пчелы нектар не собирают", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что засушливая погода приводит к тому, что цветы вырабатывают меньше нектара, для секреции которого необходима влага у корней растений.

"Следует помнить, что эти вспышки жары пришли следом за непростой весной, где холод, поздние заморозки, дожди и град не способствовали производству меда", - добавил Фер.

По его словам, "за исключением некоторых удачливых пчеловодов, большинство французских пчеловодов настроены не лучшим образом, поскольку производство меда в этом году не на должном уровне".