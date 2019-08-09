Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T03:16Z
https://ria.ru/20190809/1557321767.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155635/78/1556357852_0:252:3066:1977_1036x0_80_0_0_886c2937704c116269c3fd3370df69a2.jpg
РИА Новости

Французские пчеловоды предупредили о росте цен на мед из-за погоды

03:16, 9 августа 2019
264
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПчеловод собирает мед на пасеке
Пчеловод собирает мед на пасеке
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Апрельские холода, заморозившие бутоны крушины и цветы акации; июльская жара, иссушившая почву и снизившая объемы нектара - французские пчеловоды в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказали о влиянии климата на работу пчел и производство меда.
В конце июля столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей, абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Это стало второй волной жары за лето и привело к сильной засухе и высокой вероятности пожаров в некоторых регионах страны.
Пчеловод из хозяйства в департаменте Ланд Тома Молле отмечает, что 2019 год - очень трудный для пчеловодства из-за крайне специфичных климатических явлений.
С одной стороны, напоминает Молле, в феврале и марте было тепло, что позволило развиваться и растениям, и пчелиным семьям. С другой, продолжает он, в апреле и мае ударили холода, "уничтожившие первые бутоны крушины и цветы акации, в следствие чего пострадавшие растения не производили много нектара, создавая трудности пчелиным семьям".
Юрий Лужков. Архивное фото
31 июля, 03:41РИА Новости
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
"С 15 июня погодные условия снова стали благоприятными для пчел и растений, среди которых - ежевика, крушина, каштан, липа. Потом пришла сильная жара, иссушившая песчаную почву в лесах департамента, лишившая растения воды", - поделился Молле.
Он добавил, что "сильная жара привела к снижению объемов меда в июле, однако дожди, выпавшие в конце месяца и начале августа, могут подтолкнуть производство меда в Ландах".
По словам пчеловода, для того, чтобы с уверенностью сказать о росте цен на мед во Франции, время еще не пришло - слишком рано. "Но, похоже, что общий урожай меда во Франции в этом году будет очень невелик. И, конечно же, это фактор роста цен. Вместе с тем поскольку цена на французский мед увязана с мировой ценой на него, нужно понимать объемы урожая в Европе и мире в этом году, чтобы понимать, насколько силен будет этот фактор", - пояснил собеседник агентства.
В свою очередь, потомственный пчеловод Поль Фер пояснил РИА Новости, что эпизоды сильной жары не несут хорошего пчелам - "полосатым труженикам" приходится тратить немало энергии на то, чтобы охладить улей.
"Температура не должна превышать плюс 35 градусов. Чтобы добиться этого, пчелы собирают воду и помещают маленькие капельки воды внутри улья, а также устраивают вентиляцию при помощи своих крылышек. Параллельно с этим часть пчелиной семьи устраивается у входа в улей, чтобы своим теплом не нагревать его. Эта гроздь пчел снаружи улья называется "бородой". В это время пчелы нектар не собирают", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что засушливая погода приводит к тому, что цветы вырабатывают меньше нектара, для секреции которого необходима влага у корней растений.
"Следует помнить, что эти вспышки жары пришли следом за непростой весной, где холод, поздние заморозки, дожди и град не способствовали производству меда", - добавил Фер.
По его словам, "за исключением некоторых удачливых пчеловодов, большинство французских пчеловодов настроены не лучшим образом, поскольку производство меда в этом году не на должном уровне".
"В этих условиях цена на французский мед может только вырасти. И это то, что мы уже видим с некоторыми сортами меда, например, с весенним медом, акациевым, каштановым и ежевичным", - заключил собеседник.
Пчела-осмия
30 июля, 17:36РИА Новости
В Минсельхозе предположили причину массовой гибели пчел
002101
Обсудить 1
В мире
Рекомендуем
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Российских исследователей эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей
РИА
Новости
Баннер с изображением Хо Ши Мина, Карла Маркса и Владимира Ленина на улице Хошимина, Вьетнам
Сквер во Владивостоке назвали именем Хо Ши Мина
Логотип социальной сети Twitter
Республиканцы приостановили траты в Twitter за блокировку аккаунта лидера
Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ
"Русал" понизил прогноз по росту мирового спроса на алюминий
Лента
новостей
Вывеска аптечного киоска в Москве
В ОНФ предлагают поменять подход к определению цен при закупках лекарств
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Мадуро встретился с послом Ирана на фоне санкций со стороны США
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
В Госдуме предложили поощрять операторов переработки мусора
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
В Китае сократили сброс воды в реку Амур, чтобы избежать наводнения
Алюминиевая лента в прокатном цехе завода Русал Саянал
Чистая прибыль "Русала" в первом полугодии 2019 года сократилась в 1,7 раза
Пылевая буря, возникшая на поверхности Марса в конце мая этого года
Эксперт рассказал, что будет с ExoMars-2020 после аварийных испытаний
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
КНДР объявила о созыве 29 августа сессии парламента
Автомобиль на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
Шторм "Франциско" в Приморье сменился атмосферным фронтом с ливнями
Вино
Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина
Молоко в бутылках
Роспотребнадзор откроет горячую линию из-за новых правил продажи молока
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Венесуэла направит в ООН подписанное гражданами письмо против санкций США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния