Атомный подводный крейсер "Омск" вернулся на Камчатку после модернизации

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Атомный подводный крейсер "Омск" после четырехлетнего ремонта с модернизацией на Дальневосточном заводе "Звезда" в Приморье вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"На пирсе подводников встречали представители командования Подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие. По докладу командира подводного крейсера капитана первого ранга Дениса Шарыпова, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач", - сказал Воскресенский.

Начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов поздравил личный состав АПЛ с возвращением в родную базу и вручил командиру крейсера жареного поросенка.

В конце июня в рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке после завершения всех технических работ "Омск" был торжественно передан Тихоокеанскому флоту. Крейсер решил ряд тестовых задач в акватории Японского моря, в том числе выполнил глубоководное погружение и принял участие в праздновании Дня Военно-морского флота во Владивостоке.