Обстановка в центре Бишкека после разгона митинга остается спокойной

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Обстановка в центре Бишкека ночью после разгона митинга сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после задержания Атамбаева на площади Ала-Тоо перед зданием парламента страны собрались около 500 человек. Правоохранители позднее разогнали митинг, а его участники рассредоточились по прилегающим к площади улицам. Позднее МВД страны сообщило, что обстановка в Бишкеке находится под полным контролем сотрудников милиции.

В настоящий момент обстановка в центре Бишкека, в частности, на площади Ала-Тоо, возле парламента страны и мэрии, а также близлежащих улицах, таких как улица Орозбекова и Тоголока Молдо, спокойная. На улицах практически безлюдно, скоплений людей не наблюдается. Также отсутствует милиция.

Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале - в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета нацбезопасности.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.