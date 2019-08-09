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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Обстановка в центре Бишкека после разгона митинга остается спокойной

02:49, 9 августа 2019
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© Sputnik / Эркин Садыков  / Перейти в фотобанкСторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева перекрыли площадь Ала-Тоо в Бишкеке
© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Обстановка в центре Бишкека ночью после разгона митинга сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что после задержания Атамбаева на площади Ала-Тоо перед зданием парламента страны собрались около 500 человек. Правоохранители позднее разогнали митинг, а его участники рассредоточились по прилегающим к площади улицам. Позднее МВД страны сообщило, что обстановка в Бишкеке находится под полным контролем сотрудников милиции.
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В настоящий момент обстановка в центре Бишкека, в частности, на площади Ала-Тоо, возле парламента страны и мэрии, а также близлежащих улицах, таких как улица Орозбекова и Тоголока Молдо, спокойная. На улицах практически безлюдно, скоплений людей не наблюдается. Также отсутствует милиция.
Ранее экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале - в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета нацбезопасности.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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