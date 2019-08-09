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РИА Новости

Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии

02:07, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии.
По ее словам, дома в ее деревне очень дешевые, но их состояние плохое.
"Есть цены разные, но сейчас все цены упали!" — написала она в Intstagram в ответ на вопрос подписчицы о ценах на недвижимость и жизнь в Болгарии.
Певица добавила, что, как правило, дома после покупки сносят и строят заново.
Певица Лолита Милявская
18 июля, 08:00Культура
Лолита рассказала о Владимире Зеленском и гастролях по востоку Украины
Она также порекомендовала не связываться с "комплексами", поскольку "они дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют".
Также, по словам Лолиты, в жизни в этой стране есть и положительные стороны: чистый воздух и продукты.
Однако певица предупредила, что цены в туристических зонах заметно выросли.
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Шоу-бизнесЛолита МилявскаяБолгария
Популярные комментарии
Ну, если быть точнее, она никому не жаловалась, а рассказала человеку, который её об этом спросил, как реально дела обстоят, да пару советов дала, основываясь на своём опыте. Её спросили — она ответила, как есть, в чём тут жалоба-то?
9 августа, 02:34
Себекхотеп III
900002
Неужто там хуже, чем на Украине?!!
9 августа, 02:29
VPVassya Pupkind
041005
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