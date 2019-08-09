Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии.

По ее словам, дома в ее деревне очень дешевые, но их состояние плохое.

"Есть цены разные, но сейчас все цены упали!" — написала она в Intstagram в ответ на вопрос подписчицы о ценах на недвижимость и жизнь в Болгарии.

Певица добавила, что, как правило, дома после покупки сносят и строят заново.

Она также порекомендовала не связываться с "комплексами", поскольку "они дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют".

Также, по словам Лолиты, в жизни в этой стране есть и положительные стороны: чистый воздух и продукты.