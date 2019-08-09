Британские военные сообщили о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27

Стратегический дальний ракетоносец Ту-95 "Александр Можайский" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Истребители британских ВВС в четверг дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, сообщило минобороны Великобритании.

Сообщается, что в первом случае истребитель Typhoon вылетел с шотландской базы Лоссимут для наблюдения за двумя российскими бомбардировщиками Ту-95, которые приблизились к британскому воздушному пространству. В операции также участвовал многоцелевой заправщик Voyager.

Typhoon, дислоцированные в Балтии, в свою очередь, вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, пролетавших рядом с воздушной границей Эстонии, говорится в заявлении ведомства.