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РИА Новости

Британские военные сообщили о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27

02:05, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтратегический дальний ракетоносец Ту-95 "Александр Можайский" во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге
Стратегический дальний ракетоносец Ту-95 Александр Можайский во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Истребители британских ВВС в четверг дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, сообщило минобороны Великобритании.
Сообщается, что в первом случае истребитель Typhoon вылетел с шотландской базы Лоссимут для наблюдения за двумя российскими бомбардировщиками Ту-95, которые приблизились к британскому воздушному пространству. В операции также участвовал многоцелевой заправщик Voyager.
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
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Typhoon, дислоцированные в Балтии, в свою очередь, вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, пролетавших рядом с воздушной границей Эстонии, говорится в заявлении ведомства.
Британские ВВС постоянно отслеживают полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Британии, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.
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ВеликобританияРоссияВ мире
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