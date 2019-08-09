Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T01:50Z
https://ria.ru/20190809/1557321235.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155726/64/1557266453_0:69:2908:1705_1036x0_80_0_0_90efbaf5adebea9504d1bd5fa8ab01c8.jpg
РИА Новости

Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло

01:50, 9 августа 2019
182
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
© Sputnik
Перейти в фотобанк
ООН, 9 авг – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и в Совбез с просьбой помочь заставить Индию выполнять резолюции СБ ООН, касающиеся статуса Джамму и Кашмира. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Я призываю вас и Совет безопасности ООН предпринять все необходимые шаги, как предусмотрено в уставе ООН, для обеспечения того, чтобы Индия вернулась к полному соблюдению соответствующих резолюций СБ ООН, пересмотрев все шаги, которые мешают урегулированию спора в Джамму и Кашмире", - говорится в письме от 6 августа.
Письмо адресовано генсеку ООН и председателю Совбеза и главе ГА ООН.
В документе подчеркивается, что район Джамму и Кашмир остается предметом международно-признанного спора, который должен рассматриваться в рамках повестки Совета безопасности ООН. Ряд соответствующих резолюций СБ ООН предусматривают, что окончательный статус Джамму и Кашмира будет определен в соответствии с пожеланием народа, выраженным демократическим способом в результате свободного референдума под эгидой ООН, говорится в письме.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
00:48РИА Новости
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
"Совет Безопасности ООН обязан обеспечить, чтобы суть и дух его резолюций не нарушались ни одной из сторон в споре" - отмечается в документе.
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Накануне Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
100000
Обсудить 0
ПакистанООНИндияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
РИА
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с президентом Китая Си Цзиньпином
Венесуэла и Китай расширяют завод по смешиванию нефти на фоне санкций США
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Правительственная комиссия Молдавии выбрала кандидатов на пост судей КС
Вид города Тунис
Премьер Туниса заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента
Лента
новостей
Логотип социальной сети Twitter
Республиканцы приостановили траты в Twitter за блокировку аккаунта лидера
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Мадуро встретился с послом Ирана на фоне санкций со стороны США
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
В Китае сократили сброс воды в реку Амур, чтобы избежать наводнения
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Российских исследователей эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Венесуэла направит в ООН подписанное гражданами письмо против санкций США
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
КНДР объявила о созыве 29 августа сессии парламента
Тушение лесных пожаров
Авиалесоохрана сообщила о ликвидации 43 лесных пожаров за сутки
Плановые летние учения Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке
Пограничники России и США подписали план взаимодействия на 2020 год
Стратегический дальний ракетоносец Ту-95 Александр Можайский во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге
Британские военные сообщили о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 70 взрывоопасных предметов
09:18Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
09:15В Хабаровском крае рассказали о состоянии пенсионерки, отпугивавшей медведя
09:12В Москве грабители на мотоцикле отобрали у бизнесмена 3,6 миллиона рублей
09:11В России введут национальный стандарт на школьную форму
09:08В Индии не менее 17 человек стали жертвами муссонных ливней
09:08В Apple прокомментировали расследование ФАС
08:55Посольство в Бишкеке прокомментировало ситуацию после ареста Атамбаева
08:55С подтопленного острова у Хабаровска эвакуировали дачника с семью кошками
08:49В селе Каменка недалеко от горевшего военного склада произошел пожар
08:45Медведев надеется, что участники межправсовета ЕАЭС договорятся о пошлинах
08:42Бывшего главу аппарата Атамбаева арестовали по делу о захвате заложников
08:41В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
08:37В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы
08:37Медведев принимает участие в заседании Евразийского межправсовета
08:33В Москве перекроют улицы вблизи мечетей для празднования Курбан-байрама
08:31В Бишкеке задержали 40 сторонников Атамбаева
08:29В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
08:25Роскачество дало советы по выбору школьной формы
08:19На Украине человек погиб из-за непогоды
Лента новостейМолния