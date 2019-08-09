Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло

ООН, 9 авг – РИА Новости. Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и в Совбез с просьбой помочь заставить Индию выполнять резолюции СБ ООН, касающиеся статуса Джамму и Кашмира. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Я призываю вас и Совет безопасности ООН предпринять все необходимые шаги, как предусмотрено в уставе ООН, для обеспечения того, чтобы Индия вернулась к полному соблюдению соответствующих резолюций СБ ООН, пересмотрев все шаги, которые мешают урегулированию спора в Джамму и Кашмире", - говорится в письме от 6 августа.

Письмо адресовано генсеку ООН и председателю Совбеза и главе ГА ООН.

В документе подчеркивается, что район Джамму и Кашмир остается предметом международно-признанного спора, который должен рассматриваться в рамках повестки Совета безопасности ООН. Ряд соответствующих резолюций СБ ООН предусматривают, что окончательный статус Джамму и Кашмира будет определен в соответствии с пожеланием народа, выраженным демократическим способом в результате свободного референдума под эгидой ООН, говорится в письме.

"Совет Безопасности ООН обязан обеспечить, чтобы суть и дух его резолюций не нарушались ни одной из сторон в споре" - отмечается в документе.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Накануне Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.