Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США серьезно обеспокоены столкновениями в йеменском Адене и призывают все стороны воздержаться от насилия и кровопролития, говорится в распространенном в пятницу сообщении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены вспышкой насилия и смертельными столкновениями в Адене. Мы призываем все стороны воздержаться от эскалации и дальнейшего кровопролития и разрешать разногласия путем диалога", - сказано в заявлении.

По словам Ортагус, диалог является единственным способом достижения стабильности и единства в Йемене.

В Адене, ставшем после захвата шиитскими мятежниками хуситами Саны временной столицей Йемена, в среду начались столкновения между сепаратистами из переходного совета Южного Йемена и отрядами, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Основные бои завязались на подступе к президентскому дворцу Маашик. СМИ сообщали о трех погибших и 10 пострадавших. В четверг столкновения возобновились.

Ранее переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах". Источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Телеканал Sky News Arabia сообщил о трех погибших и 10 пострадавших в результате столкновений у президентского дворца. Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Масири потребовал не реагировать на призывы переходного совета Южного Йемена.

Арабская коалиция в связи с последними событиями в Адене призвала все стороны проявить самообладание.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.