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РИА Новости

Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу

00:45, 9 августа 2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США серьезно обеспокоены столкновениями в йеменском Адене и призывают все стороны воздержаться от насилия и кровопролития, говорится в распространенном в пятницу сообщении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены вспышкой насилия и смертельными столкновениями в Адене. Мы призываем все стороны воздержаться от эскалации и дальнейшего кровопролития и разрешать разногласия путем диалога", - сказано в заявлении.
По словам Ортагус, диалог является единственным способом достижения стабильности и единства в Йемене.
В Адене, ставшем после захвата шиитскими мятежниками хуситами Саны временной столицей Йемена, в среду начались столкновения между сепаратистами из переходного совета Южного Йемена и отрядами, лояльными президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Основные бои завязались на подступе к президентскому дворцу Маашик. СМИ сообщали о трех погибших и 10 пострадавших. В четверг столкновения возобновились.
Танк в городе Аден, Йемен
7 августа, 22:35РИА Новости
МВД Йемена потребовало не реагировать на призывы сепаратистов
Ранее переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах". Источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Телеканал Sky News Arabia сообщил о трех погибших и 10 пострадавших в результате столкновений у президентского дворца. Министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Масири потребовал не реагировать на призывы переходного совета Южного Йемена.
Арабская коалиция в связи с последними событиями в Адене призвала все стороны проявить самообладание.
Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
Южный регион страны с населением в 4 миллиона человек добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения севера и юга в 1990 году в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Салех. Сепаратистские тенденции вылились в 1994 году в вооруженное противостояние армейских частей севера и юга, закончившееся победой северян. За попытку раскола южане поплатились тогда сотнями жизней.
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