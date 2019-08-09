Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга

Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. 27 октября 2018

© AP Photo / Keith Srakocic Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. 27 октября 2018

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Неизвестный с ножом совершил нападение в центре американского Питтсбурга, он ранил двух женщин, одна из них скончалась в больнице, сообщает местный портал Неизвестный с ножом совершил нападение в центре американского Питтсбурга, он ранил двух женщин, одна из них скончалась в больнице, сообщает местный портал TribLive

Инцидент произошел на автобусной остановке, где сотрудник полиции в гражданской одежде беседовал с женщиной, которая, как ему показалось, плохо себя чувствовала. Внезапно сзади подошел мужчина и ударил собеседницу полицейского ножом в шею. Затем он ранил другую женщину.

По данным портала, первая из пострадавших женщин скончалась в больнице, вторая - находится в стабильном состоянии.

Нападавший был арестован. Мотивы его действий не установлены. "По всей вероятности, это был акт беспорядочного насилия", - заявил глава отдела по особо тяжким преступлениям городской полиции Виктор Джозеф.